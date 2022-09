El riesgo de diabetes se puede reducir tomando este tipo de té

La diabetes es una afección en la que el páncreas deja de producir insulina y/o las células se resisten a ella. Se conocen tres tipos de esta enfermedad: la I, la II y la gestacional; esta última aparece durante el embarazo y en algunos casos suele desaparecer.

La Organización Mundial para la Salud, OMS, explica que la diabetes puede causar infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, ceguera, y en algunos casos, la amputación de miembros inferiores.

Es de mencionar que una de las consecuencias más graves que puede presentar una persona con diabetes es la pérdida de una pierna o un brazo, porque no hay irrigación sanguínea en los tejidos del cuerpo y estos mueren.

Cuando hay un correcto tratamiento para contrarrestar esta enfermedad, se puede prevenir lo anterior. Asimismo, es fundamental tratar las úlceras: “Más del 80 por ciento de las amputaciones comienzan con úlceras en los pies”, asegura la Clínica Mayo, porque las llagas no cicatrizan.

Continuando, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, asegura que la diabetes tipo I es más frecuente en los niños; sin embargo, ninguna persona está exenta a padecerla. Para que el cuerpo obtenga insulina, los pacientes diagnosticados deben inyectarse.

En el caso de la diabetes tipo II, los adultos tienden a desarrollarla con más recurrencia, sin embargo, la entidad explica que a veces sus síntomas son leves y pasan desapercibidos.

“En 2019, la diabetes fue la novena causa más importante de muerte: según los cálculos, 1,5 millones de defunciones fueron consecuencia directa de esta afección”, asegura la OMS.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

La bebida que reduce las probabilidades de padecer diabetes

El portal Tua Saúde precisa que el consumo de té verde puede reducir los riesgos de padecer diabetes tipo II, argumentando que también previene la aparición de cáncer. No obstante, no significa que no se desarrolle, sino que reduce o retrasa su aparición.

Asimismo, al ser rico en flavonoides y cafeína, el té verde actúa como antioxidante, mismo que elimina los radicales libres que deterioran las células del cuerpo.

Entre los beneficios que se encuentran tras la ingesta de té verde, se cree que ayuda en la pérdida de peso porque tiene bioactivos. Además de tener un efecto sobre el metabolismo.

El té verde ayuda con la pérdida de peso - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, explica el sitio web citado, contrarrestan la caries y enfermedades como la periodontitis, que “ocurre cuando se presenta inflamación o la infección de las encías (gingivitis) y no es tratada”, asegura, MedlinePlus.

Afirma que el té verde tiene catequinas que actúan como antioxidante, que “disminuye el estrés oxidativo y mejora la resistencia a la insulina”, por lo que puede reducir las probabilidades de padecer diabetes, ya que también tiene la capacidad de regular los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. Es importante destacar que la hiperglucemia se asocia con estos pacientes, por los altos niveles de glucosa en la sangre.

Asimismo, es de destacar que existen frutos que pueden ayudar a combatir esta enfermedad o a prevenir su desarrollo. No obstante, incluir tanto el té verde como la cereza en una dieta balanceada, diseñada por un nutricionista, puede ser útil.

La cereza es un alimento que es rico en vitamina A y C, que tiene antioxidantes, mismos que ayudan en la restauración de las células del cuerpo. Son tales sus beneficios que pueden ayudar en la conciliación del sueño y en la depresión. El primero es importante para la recuperación del organismo y la renovación del cerebro; y el segundo, en algunos, es considerado un trastorno que afecta la calidad de vida de una persona.