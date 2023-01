El superalimento para prevenir el cáncer y la hipertensión

Cuando una persona es diagnosticada con algún tipo de cáncer quiere decir que se presentó una alteración en algunas de las células de su cuerpo. Cabe mencionar que este padecimiento se puede presentar en cualquier órgano.

Según explica la Biblioteca de Salud y Medicina de los Estados Unidos, Medlineplus, las células envejecen, se dañan o se mueren cuando el cuerpo ya no las necesita. En el momento en que una persona es diagnosticada con algún tipo de cáncer, quiere decir que una célula comenzó a crecer sin control alguno o incluso no murió o no se reemplazó como debía.

Por ende, estos átomos pueden formar lo que se conoce como tumores, los cuales pueden ser benignos o malignos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que los tipos de cáncer más comunes en el mundo son el cáncer de mama, el de pulmón y el de próstata. “El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo: en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registran”.

¿Qué es la presión arterial alta?

Durante la etapa del envejecimiento es usual que se desencadenen diversas patologías, debido a que los órganos del cuerpo ya no cuentan con la misma vitalidad; entre esas enfermedades se encuentra la hipertensión. Cabe mencionar que esta patología no solo es diagnosticada como consecuencia de la vejez, sino que también se puede se desencadenar cuando el paciente no ha tenido buenos hábitos alimenticios y es una persona sedentaria.

Según explica el portal de salud y medicina de la biblioteca de Estados Unidos, MedlinePlus, cada vez que el corazón late, bombea sangre que se desplaza hacia las arterias. La presión arterial aumenta cuando este órgano transporta el líquido rojo por medio de sus latidos, en un proceso llamado presión sistólica. Cuando el corazón está en reposo, entre latidos, la presión arterial baja y se conoce como presión diastólica.

Para que un paciente sea diagnosticado a tiempo y se le trate su presión elevada, debe hacerse los chequeos médicos pertinentes, ya que en la mayoría de personas la hipertensión no genera síntomas contundentes.

Expertos de la Clínica Mayo, organización sin ánimo de lucro, destacan que una presión arterial normal es cuando no supera 120/80 mm. - Foto: Foto Gettyimages

El superalimento que previene dichas enfermedades

El portal de salud, belleza y cuidado personal Cuerpo y Mente menciona los beneficios y las propiedades nutricionales del noni, un alimento que podría prevenir las enfermedades mencionadas anteriormente, siempre y cuando se acompañe de una dieta sana y de la práctica de actividad física frecuente.

A este alimento se le atribuyen una cantidad significativa de propiedades, esto gracias a uno de sus principales compuestos, conocido como proxeronina.

“La proxeronina del noni (Morinda citrifolia) se convierte en xeronina en el organismo, un alcaloide capaz de regular el metabolismo y diferentes funciones biológicas. Por esto se atribuyen al noni propiedades curativas para todo tipo de enfermedades, como infecciones, artritis, diabetes, asma, hipertensión, migrañas o irregularidades menstruales, y sobre todo una gran capacidad anticancerígena”.

El medio menciona que, según un reciente estudio, el consumo frecuente del noni evita “la formación de aductos de ADN; es decir, la unión del ADN a sustancias químicas, lo que causaría células cancerígenas”.

El noni cuenta con propiedades anticancerígenas. - Foto: De Agostini via Getty Images

Además, gracias a su alto contenido de antioxidantes, entre los que se encuentran, los lignanos, este fruto cuenta con la capacidad de regular de manera natural la presión arterial. También, evita la acumulación de colesterol en la sangre y previene la diabetes.

“Las culturas nativas lo han usado durante siglos por sus propiedades antibacterianas, antivirales y antiparasitarias. Estas es deben a su contenido en l-asperulósido y alizarina, dos antraquinonas de efecto positivo en el tratamiento de la tuberculosis, la salmonela o el Staphyloccocus aureus, entre otros”.