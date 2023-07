El superalimento que es económico y bueno para controlar la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De hecho, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que hay diferentes tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, mientras que en la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.

La insulina es una hormona, producida por el páncreas, que ayuda a controlar la glucosa en la sangre. - Foto: Getty Images

Así las cosas, algunos de los síntomas de la diabetes incluyen los siguientes:

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

La diabetes es una enfermedad que dura toda la vida para la mayoría de personas que la padecen. - Foto: Getty Images

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.

Además, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalaron que cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Es por ello, que es importante controlar los niveles de azúcar en la sangre, y lo anterior se puede hacer a través de una alimentación balanceada en donde se consuman alimentos que ayuden a controlar la diabetes, y una recomendación de El Universal de México es ingerir nopal, ya que “tiene propiedades hipoglucemiantes”.

Además, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde, reveló “algunos estudios indican que consumir 500 gramos de nopal puede ayudar a regular el azúcar en la sangre en personas diabéticas, debido a que contiene polisacáridos, fibras solubles como la pectina y otras sustancias que ayudan a disminuir el azúcar en la sangre y regular la acción de la insulina”.

Información nutricional por cada 100 gramos de nopal

Calorías: 63

Proteínas: 1,1 g

Grasas: 0,4 g

Carbohidratos: 16,6 g

Fibras: 3,6 g

Vitamina C: 18 mg

Vitamina A: 2 mcg

Betacaroteno: 250 mcg

Calcio: 57 mg

Fósforo: 32 mg

Hierro: 1,2 mg

Potasio: 220 mg

Sodio: 5 mg

Magnesio: 52 mg

Las pencas del nopal tienen un importante contenido nutricional, que incluye niacina, riboflavina, vitamina B6, calcio, cobre, hierro potasio, magnesio y manganeso, fibra y vitamina C y K. - Foto: Getty Images

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, para controlar la diabetes se deben tener en cuenta otras recomendaciones como:

1. Realizar ejercicio: las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

2. Controlar los niveles de diabetes: de acuerdo con el Grupo Sanitas de España, lo recomendable es que la glucemia se mida al levantarse por la mañana y antes del desayuno, y se considera normal si los niveles de glucosa se sitúan entre los 70 y 100 mg/dl en ayunas y en menos de 140 mg/dl dos horas después de cada comida.