El té natural para mejorar la circulación en las piernas y combatir la retención de líquidos

Para muchas personas es recomendable saber cómo mejorar la circulación de las piernas con algunas medidas sencillas. Estas son muy fáciles de aplicar y no impiden la realización de las actividades rutinarias.

Es importante tener en cuenta que mejorar la circulación de las piernas y la calidad del retorno venoso es un factor clave para evitar la incidencia de las varices o para reducir su impacto si ya han hecho acto de presencia.

Existe un té natural que puede mejorar el aspecto del tren inferior, este es:

Infusión de espino blanco

Al beber esta infusión entre 2 y 3 días por semana, las personas podrán beneficiarse de sus compuestos, entre los cuales figuran: ácidos triterpénicos, flavonoides, polifenoles, taninos y pectinas. “Estos hacen que el espino blanco tenga propiedades depurativas y diuréticas que ayudan a evitar la retención de líquidos y, por tanto, mejorar la mala circulación”, tal y como afirma un estudio realizado por la Universidad San Pablo CEU (Madrid).

El espino blanco puede mejorar la circulación de las piernas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, no se recomienda exceder el consumo de espino blanco. Lo ideal es tomar 1 gramo al día de esta planta, en infusión. Y en caso de que se esté tomando algún medicamento es fundamental consultar con el médico antes de comenzar a tomar la infusión. En especial, si los medicamentos forman parte del tratamiento para una afección cardíaca.

Otros métodos claves para mejorar la circulación

Aplicar gel de aloe vera

El gel de aloe vera es una sustancia que ayuda a hidratar la piel de forma tópica. Y dado que este viene a ser un factor importante a la hora de obtener alivio y un mejor descanso, resulta muy conveniente.

Según una investigación realizada por la Universidad de Tecnología Tshwane de Sudáfrica, además, “favorece la circulación sanguínea y es un potente antiinflamatorio”.

Para sacar provecho de sus propiedades, la persona puede aplicar este gel realizando masajes vigorizantes en las piernas. No es necesario realizar demasiada presión, sino de más bien, realizar movimientos rápidos y continuos.

¿Qué debe hacer?

Cortar una penca de la planta de aloe vera, pelarla y dejarla en el refrigerador 2 horas. También puede comprar el gel en una tienda.

Después de la ducha, tomar asiento en un lugar donde esté cómodo.

Colocar un poco de aloe en las manos y proceder a realizar movimientos ascendentes desde los tobillos hasta las rodillas.

Ejercicios regulares en casa y en el trabajo

Según afirma esta investigación realizada por la Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil), “es bien sabido que, para mejorar la circulación es necesario realizar actividad física de forma regular”. No obstante, lo que muchas personas no tienen en cuenta es que, el ejercicio no debe dejarse exclusivamente para un momento del día.

Lo que el cuerpo necesita es un movimiento aeróbico, una rutina que favorezca la oxigenación de la sangre y el bombeo regular del corazón. Por ello, no debe dudar en aprovechar cualquier instante para poner en práctica las siguientes medidas.

Caminar puede mejorar la circulación de las piernas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Elegir siempre las escaleras al ascensor.

Cada media hora es necesario levantarse y caminar.

Si es posible, optar por ir a cumplir las tareas a pie antes que en coche.

Buscar tiempo a lo largo del día para salir a caminar, a paso rápido, al menos 20 minutos.

Si está sentado muchas horas, debe hacer uso de un reposapiés móvil con el cual hacer pequeños ejercicios.

Algunos ejercicios pueden mejorar la circulación de la sangre. - Foto: Getty Images / Johnce

Sí a los alimentos ricos en potasio

Por último, una investigación realizada por la Universidad de Napoles (Italia) afirma que “los alimentos ricos en potasio reducen un 21 % el riesgo de sufrir un ictus”. De la misma forma, señala una tendencia menor de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y una reducción de la presión sanguínea. Algunos de ellos son: