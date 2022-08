El té que ayuda a desinflamar la garganta

La garganta se puede inflamar y doler por una infección viral, como un resfrío o la gripe, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Además, otros síntomas que se pueden presentar son:

Dolor o sensación de picazón en la garganta.

Dolor que empeora al tragar o hablar.

Dificultad al tragar.

Dolor e inflamación de los ganglios en la zona del cuello o la mandíbula.

Amígdalas rojas e inflamadas.

Manchas blancas o pus en las amígdalas.

Voz ronca o apagada.

Asimismo, las infecciones que causan dolor de garganta pueden dar lugar a otros signos y síntomas, como fiebre, tos, resfrío, estornudos, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza o náuseas o vómitos.

Por tal razón, el portal Semper Tea reveló que para tratar la afección se puede consumir té de manzanilla, pues además de hidratar la garganta tienen propiedades antinflamatorias y antibacterianas.

Sobre su uso, solo se debe hervir un litro de agua y agregar un puñado de flores de manzanilla para consumir en el transcurso del día.

Sin embargo, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó en su portal web que la dosis apropiada de manzanilla romana depende de muchos factores, tales como la edad de la persona, el estado de salud y varias otras condiciones.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la manzanilla romana. Tenga en cuenta que los productos naturales no son siempre necesariamente seguros y las dosis pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones en las etiquetas de los productos y consulte con su farmacéutico, doctor u otro proveedor de salud médica antes de usarlos”, señaló Medline Plus.

Adicional, el uso de la manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas que son sensibles a la familia de plantas que incluye a la manzanilla. Otros miembros de esta familia son la ambrosía, la caléndula, la margarita y el crisantemo, de acuerdo con Mayo Clinic.

Por tal razón, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) revelaron que se debe consultar a un médico si se tienen cualquiera de los siguientes signos o síntomas:

Dificultad para respirar.

Dificultad para tragar.

Sangre en la saliva o la flema.

Babeo excesivo (en niños pequeños).

Deshidratación.

Inflamación y dolor en las articulaciones.

Sarpullido.

De igual forma, Mayo Clinic explicó que la mejor manera de prevenir los dolores de garganta es evitar los microbios que los causan, y tener buena higiene como:

Lavarse las manos cuidadosamente y con frecuencia, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de toser o estornudar.

No compartir comida, vasos o cubiertos.

Toser o estornudar en un pañuelo desechable y botarlo a la basura. Si fuera necesario, estornudar con la boca en el codo.

Usar desinfectante para manos con base de alcohol como una alternativa a lavarse las manos cuando no se tenga acceso a agua y jabón.

Evitar tocar los teléfonos públicos o los bebederos con la boca.

Limpiar con frecuencia los teléfonos, los controles remotos de la televisión y los teclados de la computadora con un producto limpiador con desinfectante. Cuando se viaje, limpiar los teléfonos y controles remotos en el cuarto del hotel.