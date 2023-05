El té que reduce el riesgo de diabetes y ayuda a la pérdida natural de peso

Todo en exceso no es bueno, por ello portales especializados aconsejan ser conscientes de la cantidad a ingerir para evitar efectos secundarios.

Cuando el estilo de vida, sin hacer énfasis solo en la edad, se caracteriza por el sedentarismo y desequilibrio a la hora de comer, no es inusual que el organismo empiece a ‘pasar factura’. Son varias las patologías que pueden empezar a desencadenarse a raíz de esto, pero también las que se logran contrarrestar a tiempo.

En el caso de la diabetes, National Institute of Diabetes and Digestion la define como una patología en la cual los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo son elevados. Esto se produce, entre otros factores, cuando el cuerpo no logra la cantidad necesaria de insulina y esta permanece en la sangre.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

“Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y; con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”, explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en su sitio web.

La autoridad sanitaria estadounidense aclara que no hay una “cura” para esta enfermedad; no obstante, sí son varias las recomendaciones a tener en cuenta para evitarla y/o controlarla. Las principales categorías de diabetes son la tipo 1 (mayoritaria en niños o jóvenes) y la 2 (más frecuente en adultos mayores y de “mediana edad”).

Los beneficios del té oolong

Al té oolong se le atribuyen varios beneficios para mantener la salud en buen estado debido, principalmente, a su valor antioxidante. Respecto a su fermentación, se sitúa en un punto intermedio entre los tés negro y verde. La Vanguardia informa que normalmente se encuentra en la provincia de Fujian, China, pero también puede hallarse en otras zonas.

Ese medio destaca el fortalecimiento del sistema humanitario y la protección del hígado como parte de sus ‘bondades’. A esas dos Mejor con Salud agrega un menor riesgo de padecer diabetes por contener polifenoles (antioxidantes); además, un estudio publicado en la revista Antioxidants mencionó que este resultó efectivo en pacientes taiwaneses como hipoglucemiante para la diabetes tipo 2.

Beber esta infusión podría aumentar la descomposición de grasa y continúar funcionando incluso cuando una persona está durmiendo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mejor con Salud agrega otros beneficios como el potencial de resistencia a la insulina y la respuesta inflamatoria sobre la glucosa elevada. Por otro lado, una ventaja adicional se asocia con la pérdida de peso, debido a razones como: la actividad inhibidora de enzimas y su función antioxidante.

¿Cómo se hace esta bebida? Para prepararla se necesita una bolsita de este té o dos cucharadas de la misma en “hojas sueltas”. Se debe poner a hervir y esperar aproximadamente tres minutos, de acuerdo con Cuerpo y Mente.

Con respecto a posibles efectos adversos, Mejor con Salud advierte que su consumo no debe ser excesivo porque contiene cafeína. El dolor de cabeza y la dificultad para conciliar el sueño pueden ser algunas consecuencias si no se controla su ingesta.

Riesgos derivados de la diabetes

National Institute of Diabetes and Digestion hace énfasis en algunas patologías que pueden desarrollar las personas con diabetes y quienes, en etapas previas, omiten un cambio en su estilo de vida.

En la lista se encuentran las enfermedades renales, cardíacas, lesiones en el sistema nervioso, problemas en los pies e incidentes cerebrovasculares.

Pese a que se requieren más investigaciones, los CDC atribuyen los endulzantes artificiales como un causante de mayor azúcar en la sangre. - Foto: Getty Images / bluecinema

Si el médico ya diagnosticó diabetes el cambio alimenticio es clave. Según MedlinePlus, se debe evitar la comida y bebidas como dulces, galletas, líquidos con azúcares añadidos y panes. Por el contrario, aquellos que se sugiere priorizar son las frutas, granos integrales, alimentos lácteos (pero descremados) y las proteínas.