El tubérculo que alivia la migraña, ayuda a la digestión y previene enfermedades como la diabetes

Cuando se trata de remedios para la salud, no hay como acudir a los naturales. No, la cuestión no es tomar infusiones de hierbas a diestra y siniestra, sino apostar por una dieta balanceada que incluya alimentos acordes a las necesidades. La yuca, por ejemplo, tiene múltiples bondades.

El Gobierno de Ecuador recomienda el consumo de yuca debido a los efectos depurativos que tiene, por lo que no caería nada mal a quienes sufren de afecciones digestivas o han llegado a intoxicarse.

“Las principales propiedades medicinales de la yuca son tener efectos depurativos y desintoxicantes debido a que posee una buena cantidad de vitaminas, minerales y fibra, por lo que se recomienda para casos de estreñimiento y de artritis”, se informó desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio de ese país, que además hizo énfasis en los que representa este tubérculo para las comunidades indígenas.

La yuca ayuda a la digestión. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Es utilizada para enfermedades de la piel y el alivio de las jaquecas”, agregó la cartera de Patrimonio del Ecuador con relación a la yuca.

Otra razón por la que portales especializados recomiendan el consumo de yuca, en especial a quienes se dedican a la actividad física, es su aporte en carbohidratos, lo que se traduce en energía, de acuerdo con Mejor con Salud.

La yuca, entre otras, es un alimento rico en calcio, además de vitaminas K y B6, de ahí que es sugerido para prevenir enfermedades como la osteoporosis y la artritis, es decir, relacionadas con el sistema óseo y las articulaciones. Por tanto, la importancia de tenerla en cuenta en la dieta diaria.

Un motivo más para incluir la yuca en el almuerzo, según Harvard School of Public Health, es que puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir enfermedades como la diabetes y afecciones asociadas al sistema cardiovascular.

La yuca no se puede consumir cruda, pues, contiene glucósidos cianógenos, que cuando se descomponen dan lugar a compuestos tóxicos para el organismo. - Foto: Foto Gettyimages

Por otra parte, el medio español La Vanguardia, informó que la yuca puede ser una buena elección para quienes sufren problemas de sobrepeso, debido a que no solo en bajo es grasa, sino que ayuda a saciar el hambre.

“Es mínimo el aporte en grasas por lo que puede ser consumido por personas con problemas de sobrepeso. Además, al igual que ocurre con la patata, genera sensación de saciedad, por lo que comemos menos cantidad”, dice la publicación.

Beneficios del almidón de yuca

Cristina Morillo, asesora de nutrición en Sanitas, asegura para Cuídate Plus que la yuca es un alimento fácil de digerir, por lo que su consumo está recomendado para aquellas personas que sufren de problemas digestivos, como por ejemplo, gastritis, acidez estomacal, úlcera o colitis. “La yuca es un alimento que puede sustituir a los cereales y no contiene gluten, por lo que las personas celíacas pueden tomarla”.

La tapioca, es decir, el almidón o fécula obtenida a partir de la raíz de la yuca, se caracteriza por se una harina blanca, sin aroma, ligeramente suave y se ha convertido en uno de los sustitutos del gluten que más beneficios le aportan al organismo.

La yuca contiene vitamina B, folatos, tiamina, vitamina B-6 y riboflavina, que incluso pueden beneficiar la piel. - Foto: Foto: Getty images montaje SEMANA.

A su vez, el almidón de yuca es visto con buenos ojos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). A su criterio, es más viscoso y estable en productos alimentarios ácidos que la mayoría de los tubérculos y puede usarse en otras industrias, como la farmacéutica; asimismo, rinde más por peso en seco y es más fácil de extraer con tecnologías sencillas.

De acuerdo con la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, en Brasil han optado por mezclar la harina de trigo con otros rubros, entre ellos el almidón de yuca, pues el producto final mantiene las características del cereal, tanto en panes como en pastas.