Emergencia por subida de azúcar en la sangre, ¿qué se debe hacer?

El incremento repentino de los niveles de azúcar en la sangre puede ser provocado por distintas condiciones médicas. A este fenómeno se le denomina hiperglucemia.

De acuerdo con la enciclopedia de información en salud MedlinePlus, alimentada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, estos incrementos del azúcar en la sangre se producen a raíz de dificultades en la acción de la insulina y su capacidad para controlar la glucosa.

La insulina es una hormona que se encarga de conducir adecuadamente la glucosa hacia las células con el fin de proveerles energía. La hiperglucemia, entonces, se produce cuando la insulina que produce el organismo no está funcionando correctamente. O bien porque no hay niveles suficientes de insulina en el cuerpo o porque en ocasiones no se logra manejar de forma adecuada.

Entre otras causas para este aumento en los niveles de azúcar, la fuente médica cita padecimientos como la diabetes, que se presenta cuando el cuerpo no es capaz de producir la insulina que requiere y, por ello, debe adquirirla a través de medicamentos.

Pero también hay otras razones que pueden generar un incremento en el azúcar de la sangre. Por ejemplo, algunas infecciones, desajustes en distintas hormonas e incluso el desarrollo de distintas enfermedades.

Entre los síntomas que pueden aparecer durante episodios de hiperglucemia, MedlinePlus cita la aparición de una sed difícil de saciar o la sensación de tener la boca seca. También puede presentarse visión borrorsa, desaliento, debilidad o cansancio, piel seca y la aparición de una necesidad de orinar mucho (por ejemplo, durante la noche los pacientes podrían tener que levantarse varias veces a orinar).

Los niveles altos de azúcar en la sangre ocurren cuando el cuerpo no puede transportar eficazmente el azúcar de la sangre a las células. - Foto: Foto: Getty Images.

Novalab, un proyecto del sector privado español para luchar contra la diabetes, advierte que en caso de que una persona presente un aumento de azúcar, lo primero que debe hacer es mantener la calma. Sobre todo porque esa organización señala que podrían presentarse algunos síntomas más graves e incómodos como sudoración fría, convulsiones y náuseas.

Entre otras cosas, recomienda que los pacientes tomen abundante líquido, a menos de que estén presentando vómito. Eso sí, señalan que es clave consultar al médico ante varias situaciones y síntomas.

Por ejemplo, es clave tener asistencia clínica si las personas presentan temblores, cansancio, sudoración, falta de aire o dolor en el pecho, más cuando los pacientes sientan que el corazón está palpitando demasiado rápido.

Así mismo, advierten que tener una consulta médica cuando se presenta “diarrea (de cuatro a seis episodios en 24 horas) que no se alivia con medicamentos antidiarreicos ni con una modificación en la dieta”.

Cuidar la alimentación es clave para evitar complicaciones con los niveles de azúcar en la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque en ocasiones el ejercicio puede servir para disminuir los niveles de glucosa en la sangre, se trata de una actividad que debe tener el aval de un médico, pues depende directamente de los niveles de cetonas en la orina, que son indicadores clave para saber si los ejercicios podrían ser contraproducentes.

¿Cómo prevenir el aumento de azúcar?

Si bien es importante saber cómo reaccionar ante un aumento de glucosa en la sangre, lo cierto es que se deben tener en cuenta múltiples medidas que se pueden tomar para prevenir esta condición que afecta la salud.

Para empezar, MedlinePlus advierte que las personas que ya se están sometiendo a un tratamiento por ser diagnosticadas con diabetes u otros padecimientos deben tomar los medicamentos que les recetan con la regularidad recomendada por los profesionales médicos.

La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad crónica de larga duración que requiere de un suministro constante de insulina.

Algunas pruebas caseras pueden mostrar cuáles son los niveles de azúcar en la sangre. - Foto: Getty Images

Así mismo, la fuente médica señala que es clave seguir una dieta saludable con alimentos que permiten mantener bajos los niveles de azúcar y hacer actividad física regular, siempre bajo la fórmula médica.

“Si su azúcar en la sangre es superior a su objetivo durante 3 días y usted no sabe por qué, revise su orina en busca de cetonas. Después llame a su proveedor de atención médica”, indica MedlinePlus.