Errores en la dieta: se revelan las peores horas para comer

Los buenos hábitos son clave fundamental a la hora de querer llevar una vida más saludable y menos propensa a sufrir enfermedades que afectan significativamente el ritmo de vida de las personas, lo cuales deben ir siempre acompañados de una buena dieta y actividad física, según las recomendaciones de un médico profesional que haya previamente evaluado la condición del organismo.

En ese sentido, las horas en la que se consumen los alimentos son parte de estos hábitos que buscan mejorar la calidad de vida de quien los lleva a cabo, agregando que, además, existen unas horas específicas en las cuales los alimentos influyen de mejor manera, en especial si lo que se desea es bajar de peso y eliminar esos molestos kilos de más, siempre y cuando se haga de forma responsable.

El sobrepeso y la obesidad son considerados como factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades. - Foto: Getty Images

De esta forma, tal como lo explica el sitio web España Diario, la razón por la cual se produce este efecto positivo en horas tan específicas, es que el metabolismo del ser humano se relaciona directamente con las actividades que se llevan a cabo luego de haber consumido cada alimento diario, lo cual hace poco beneficioso acostarse a dormir justo después de comer, como lo hacen muchas personas, dado que durante el reposo el cuerpo asimila con mucho más despacio la comida.

Por su parte, une estudio publicado por el Instituto Salk de San Diego, explicó las relaciones que se encuentran entre los horarios de las comidas y las variaciones en el peso presentado por cada persona según sus hábitos, realizando además un paralelismo con la secreción de hormonas que implican sensaciones como la saciedad o el apetito.

Por lo que, para mantener un régimen adecuado y aprovechar todos los beneficios posibles con el fin de llegar al objetivo, es necesario comer en un periodo aproximado de 12 horas desde el comienzo del día hasta la comida nocturna, que es la última ingesta, es decir, si se toma el desayuno a las 8 de la mañana, se tendría hasta las 8 de la noche para comer por última vez.

El desayuno es una de las comidas principales del día. - Foto: Getty Images

Recomendaciones para bajar de peso

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que perder kilos no consiste en tener restricción de comidas y seguir dietas extremas, las cuales pueden poner en riesgo la vida de las personas. Algunas personas tienen por costumbre eliminar una comida principal del día para bajar de peso. Esto no es saludable y no está aprobado por médicos o expertos de la salud, por lo tanto, no es recomendable hacerlo en ninguna ocasión.

“Bajar de peso en forma saludable no se trata solamente de seguir una dieta o programa. Se trata de un estilo de vida que incluye una alimentación saludable y actividad física regular”, explican los CDC.

En el gimnasio se recomienda trabajar ejercicio de cardio, resistencia y flexibilidad. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Las dietas extremas (sin supervisión médica además) y los productos milagrosos son algunas de las opciones a las que recurren las personas para bajar de peso. Es importante que antes de iniciar este proceso se consulte a un médico y nutricionista para conocer la cantidad de kilos que se deberían perder.

Cabe resaltar que para bajar de peso es fundamental realizar dos acciones: comer saludable y hacer actividad física.

“Comer demasiado o no hacer suficiente actividad física le hará subir de peso. Para mantener su peso, las calorías que ingiere deben equivaler a la energía que consuma. Para bajar de peso, deberá ingerir menos calorías que aquellas que consume”, explica Medline Plus, el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.