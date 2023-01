Esta es la razón por la cual se puede engordar después de hacer una dieta

Para bajar de peso es importante tener un plan especializado. Contar con la supervisión y la ayuda de expertos en alimentación y entrenamiento físico. Asimismo, contar con apoyo de amigos y familias, en caso de que sea necesario.

Para nadie es un secreto que para muchas personas perder kilos puede ser fácil, mientras que para otros no. Algunas personas sienten que trabajan en este proceso, pero no ven resultados rápidos o eficientes. Esto puede deberse a varios factores.

“La susceptibilidad o predisposición genética es una de las razones por las que muchos tienen dificultades para adelgazar. Si bien una alimentación baja en calorías puede contribuir a mejorar el peso, las personas con este problema tienden a fracasar con las dietas populares, según un estudio publicado en la revista Obesity Reviews”, señala el portal web Mejor con Salud, especializado en salud y cuidado personal.

En ese mismo sentido, algunas afecciones en la salud pueden contribuir a que se produzca un incremento de peso, a pesar de que se esté en un plan alimenticio y de entrenamiento para cumplir este propósito.

“Las enfermedades cardiovasculares y del sistema renal pueden producir un aumento de peso, aunque la dieta sea saludable. Esto se debe a que su mal funcionamiento puede causar un incremento de la retención de líquidos, factor asociado con el sobrepeso”, agrega el portal web.

Estos productos también son conocidos como "suplementos adelgazantes". Getty Images. - Foto: Getty Images

Medicamentos o enfermedades que contribuyen al incremento de peso

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explican que la obesidad también puede estar relacionada con enfermedades o la toma de algunos medicamentos. Es importante que en caso de observar incremento de peso se consulte a un doctor.

Algunas de las afecciones que pueden causarla son:

Síntoma de Prader-Willi.

Síndrome de Cushing.

Artritis (la disminución de la actividad física puede incrementar el peso).

Hipotiroidismo.

Respecto a los medicamentos, señalan que el aumento de peso puede presentarse si no se tiene una alimentación saludable y si no se hace ejercicio regularmente.

Algunos antidepresivos.

Medicamentos anticonvulsivos.

Medicamentos para la diabetes.

Medicamentos antipsicóticos.

Esteroides.

Betabloqueantes.

Hay quienes quieren adelgazar debido a la cultura del deseo que emerge en la sociedad actual. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Recomendaciones para bajar de peso

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que perder kilos no consiste en tener restricción de comidas y seguir dietas extremas, las cuales pueden poner en riesgo la vida de las personas. Algunas personas tienen por costumbre eliminar una comida principal del día para bajar de peso. Esto no es saludable y no está aprobado por médicos o expertos de la salud, por lo tanto, no es recomendable hacerlo en ninguna ocasión.

“Bajar de peso en forma saludable no se trata solamente de seguir una dieta o programa. Se trata de un estilo de vida que incluye una alimentación saludable y actividad física regular”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las dietas extremas (sin supervisión médica además) y los productos milagrosos son algunas de las opciones a las que recurren las personas para bajar de peso. Es importante que antes de iniciar este proceso se consulte a un médico y nutricionista para conocer la cantidad de kilos que se deberían perder.

Cabe resaltar que para bajar de peso es fundamental realizar dos acciones: comer saludable y hacer actividad física. “Comer demasiado o no hacer suficiente actividad física le hará subir de peso. Para mantener su peso, las calorías que ingiere deben equivaler a la energía que consuma. Para bajar de peso, deberá ingerir menos calorías que aquellas que consume”, explica Medline Plus, el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.