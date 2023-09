Esta es la cantidad de quinua para reducir el riesgo de diabetes

Según explica, esta semilla no contiene gluten y algunas personas reemplazan la harina de trigo por quinua, teniendo en cuenta que pertenece a la familia de las espinacas, remolachas y acelgas.

Beneficios del consumo de quinua

De hecho, la organización precisa que su valor nutricional es tal, registrando un alto aporte en aminoácidos y carbohidratos, teniendo en cuenta que su índice de glucemia es bajo, lo que quiere decir que no aumenta los niveles de azúcar de la sangre reduciendo el riesgo de diabetes, por ejemplo.

Diabetes y quinua

Por su parte, Tua Saúde comenta que la quinua no solo está compuesta de calcio, hierro, fósforo, sodio, potasio, zinc, cobre, magnesio, entre otros, sino también de fitoecdiesteroides y flavonoides que no solo controlan el metabolismo de la glucosa si no disminuye la resistencia de las células a la insulina, por lo cual es incluida dentro de planes de alimentación para personas con un diagnóstico de diabetes.