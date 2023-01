Esta es la enfermedad que pone en riesgo la vida de los perros; conozca los síntomas

Se recomienda evitar sacar a pasear al perro si antes no tiene sus respectivas vacunas.

De acuerdo con el Hospital Veterinario Nacho Menes en Asturias, una de las enfermedades más comunes entre los cachorros es el moquillo o también llamado distemper canino, considerado una infección grave que afecta su organismo.

La entidad veterinaria asegura que es similar al sarampión por lo contagiosa que es, y que suele desarrollarse en perros que no son vacunados.

Cabe recordar que de acuerdo con la Clínica Mayo, “el sarampión generalmente comienza con fiebre leve a moderada, a menudo con tos continua, goteo de la nariz, ojos inflamados (conjuntivitis) y dolor de garganta”.

¿Cómo se contagian los perros?

Los perros se suelen contagiar a través de la inhalación de las partículas volátiles que se encuentran en el medio ambiente, e incluso, Menes señala que a través del consumo de bebidas y comida de animales infectados.

Los síntomas principales de esta afección canina son: fiebre, secreción nasal con pus, pérdida del apetito, deshidratación, conjuntivitis, irritación en la piel, diarrea, parálisis y vomito, todo esto porque es una infección que ataca directamente el aparato digestivo del cachorro, afectando también el sistema respiratorio y nervioso del animal.

Es importante mencionar que el moquillo no solo se desarrolla en cachorros, sino en cualquier perro, por esta razón, anualmente se debe vacunar al canino. No obstante, el sitio web del hospital señala que las dosis necesarias para inmunizar al perro contra el virus son tres vacunas entre la semana 6 y la 12, luego de su nacimiento.

Síntomas de moquillo

Por su parte, Zoetis España identifica signos que se presentan en diferentes formas, como por ejemplo:

Cutánea: la entidad veterinaria precisa que los perros con esta afección suelen tener dermatitis, en donde se percibe una inflamación en su piel.

Nerviosa: hay un impacto en el sistema nervioso del animal, en donde el canino experimenta espasmos musculares que se desencadenan en parálisis. Además, los silbidos, aunque no suelen ser comunes, tampoco son ajenos a esta afección.

Ojos: como se mencionó, la conjuntivitis es un síntoma relevante, por lo que le provoca un constante lagrimeo al canino.

Incluso, Zoties precisa que a veces el moquillo se presenta en conjunto con una hepatitis viral canina.

Hepatitis viral canina

El portal Mundo Deportivo asegura que también es una enfermedad mortal que se produce por el adenovirus canino tipo I.

Una de las particularidades de esta hepatitis en los perros es que afecta a los menores de un año, cosa que no ocurre con el moquillo, que no importa la edad del animal para que se desarrolle, siendo los más vulnerables los que no están protegidos con vacunas.

También es mortal y se combaten los síntomas de la afección, para minimizar su daño, pero frecuentemente los perros suelen perder la vida. Por ende, los antibióticos son los medicamentosos que posiblemente el veterinario va a prescribir.

Recomendaciones para prevenir el moquillo o el distemper canino

La Alcaldía Mayor de Bogotá da algunas recomendaciones para prevenir esta infección viral. Sin embargo, se recomienda tener presente las vacunas respectivas de la mascota; llevarlo continuamente al veterinario; y adoptar cada una de las sugerencias y recomendaciones.