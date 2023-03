Esta es la lista de alimentos que consume a diario y que no debería meter a la nevera

La nevera es uno de los electrodomésticos más útiles para conservar los alimentos; sin embargo, no siempre es conveniente meter a la nevera muchos de ellos porque no requieren del frío, por el contrario, si están en el refrigerador se pueden dañar o perder su sabor original y los nutrientes que tienen.

Por lo anterior, el portal web Computer da a conocer algunos alimentos que nunca se deben meter a la nevera y que se deben conservar a temperatura ambiente:

Huevos

La mayoría de las personas refrigera los huevos, pues considera que así se mantienen en buen estado, pero esto no es así. Solamente los huevos que han sido lavados con agua deben conservarse en la nevera. En caso de no lavarlos, se pueden conservan sin ningún problema a temperatura ambiente.

Plátanos

Este superalimento rico en nutrientes y minerales requiere de la luz y una temperatura alta para que puedan madurarse. Si, por el contrario, se llevan al refrigerador, no se madurarán y podrán llegar a podrirse.

El plátano verde puede contrarrestar la diarrea. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sandía

Este fruto es muy común guardarlo en el refrigerador para su conservación. No obstante, los expertos desaconsejan realizarlo en caso de que la fruta esté abierta, porque pierde sus betacarotenos, y se puede contaminar el alimento. Una vez abierta, lo ideal es conservar en el refrigerador, pero cubriéndola con papel aluminio.

Chocolate

Uno de los hábitos que tienen las personas es guardar las chocolatinas en la nevera para que no se derritan. Como tal, esto en sí no es malo, pero el frío puede llegar a alterar el sabor del chocolate.

El chocolate promueve un flujo adecuado de sangre. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Frutas tropicales

El aguacate, el kiwi, el mango, el melocotón y otras frutas que proviene de zonas cálidas están acostumbradas a estar a temperaturas altas, por lo que solamente requieren luz y calor para madurar. Si se meten a la nevera, esta no solo pierden sus nutrientes, sino que se pueden llegar a dañar.

Conservas

Productos como el atún enlatado, los pepinillos, el vinagre o la mermelada son conservas que están pensadas para perdurar por mucho tiempo. Por ello, no necesitan refrigeración, aunque se deben conservar en lugares secos, frescos y oscuros para que no pierdan su calidad nutricional.

Cítricos, ajos y patatas

Frutas como la naranja, el limón y la mandarina se pudren con la humedad que genera la nevera. En cuanto a los ajos, estos se apelmazan y le brotan tallos más rápido en el refrigerador. Y si se llega a introducir las patatas al refrigerador, estas probablemente se convertían en almidón de azúcar.

Aceite, miel y salsas

Tanto el aceite como la miel son líquidos que se endurecen y cristalizan con las bajas temperaturas, aunque también se conservan más. En cuanto a las salsas, los ácidos de estas son altamente conservantes, por lo que pueden ser usados muchos días después de abrir el bote, sin necesidad de frigorífico.

A la miel se le confiere una variedad de propiedades, pero no se debe refrigerar. - Foto: Getty Images

Café, tomate y pepinos

Muchas personas acostumbran a conservar el café en refrigerador, pero esto no es necesario. En cuanto a los tomates, aunque resisten más en la nevera y no se estropean, las bajas temperaturas impiden que maduren. Del mismo modo, esto no se aconsejan porque también pierden sabor y textura.

Pimientos y especias

Los alimentos pierden el color y la textura a bajas temperaturas. Por el lado de las especias, son granos y hojas que ya han pasado por un proceso de secado, por lo cual no contienen agua, así que se conservan a la perfección a temperatura ambiente. Por el contrario, si se refrigeran, pierden sus propiedades.

Ensaladas

Normalmente, las ensaladas suelen quedar en la nevera; sin embargo, una ensalada en la nevera puede descomponerse rápido y perder los nutrientes, por lo que se aconseja consumir de inmediato.