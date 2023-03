Alimentos que sirven para subir de peso de manera segura y controlada

Batido de proteínas: estas bebidas son excelentes aliadas para alcanzar el objetivo; en especial cuando se consumen luego del entrenamiento físico. Para no tener otras complicaciones de salud, es decir, para que no se eleve el azúcar en la sangre es mejor consultar con un profesional acerca de una proteína en polvo que no contenga tantos aditivos y azúcar.