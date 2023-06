Esta es la proteína de consumo diario que perjudica el páncreas

Ciertamente, cada órgano del cuerpo cumple con diferentes funciones que ayudan con su correcto funcionamiento, por ejemplo, el páncreas, que tal como lo define el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), es un “órgano (...) que produce los jugos que contienen enzimas que ayudan a la digestión, y elabora varias hormonas, incluida la insulina”. Por ello, su mal funcionamiento puede estar relacionado (en algunos casos) con la diabetes, ¿por qué?

Resulta que la diabetes tipo 1 es una enfermedad que no se puede prevenir -según la Clínica Mayo- y ocurre cuando el páncreas deja de producir suficiente insulina, una hormona que permite ingresar la glucosa a las células; cuando hay resistencia a ella, se denomina diabetes tipo 2.

Entre tanto, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) confirma que el páncreas “produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre”. Por tanto, muchas son las afecciones involucradas cuando no funciona de manera correcta. Por ejemplo, las siguientes:

La pancreatitis: es la inflamación de este órgano, que según MedlinePlus inicia cuando “las enzimas digestivas comienzan a digerir al mismo páncreas”.

Muchas son las enfermedades que afectan el páncreas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La fibrosis quística: tal y como lo explica la enciclopedia médica, es una enfermedad hereditaria que afecta las glándulas sudoriparas y mucosas, que no solo perjudica el páncreas, sino otros órganos.

El cáncer de páncreas: si bien los cánceres más comunes que se registraron en el 2020, casi 10 millones de defunciones fueron por el de mama, próstata, pulmón y colon, según la OMS.

No se puede ignorar que el cáncer de páncreas es la causa principal de muerte en los Estados Unidos, que ocurre porque hay complicaciones en la diabetes, hábitos malsanos como el consumo de cigarrillo, o trastornos hereditarios relacionados, señala MedlinePlus.

El páncreas es una glándula encargada de producir hormonas como la insulina. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, la enciclopedia médica asegura que detectar el cáncer de páncreas no es tan fácil como parece porque sus síntomas no son perceptibles en su etapa inicial. Sin embargo, cuando son notorios, el color de los ojos se torna amarillo, incluso la piel. Además, es una enfermedad que tiene una metástasis rápida y sus tratamientos pueden ser difíciles.

De ahí que la Clínica Mayo señale que más que prevenir el desarrollo de cáncer se puede reducir el riesgo teniendo hábitos sanos como dejar de fumar, intentar tener un peso adecuado, y por supuesto, una dieta donde se destaquen las frutas y las verduras.

“Las frutas y verduras aportan nutrientes a su alimentación que ayudan a protegerlo contra enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer”, afirman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Por esto, es importante evitar o restringir el consumo de estos alimentos que pueden dañar el páncreas, según una publicación de Onsalus:

La proteína de consumo diario que perjudica al páncreas

Dentro del grupo de alimentos que dañan el páncreas, el sitio web asegura que la carne roja cuando es de mala calidad y con un alto índice de grasa, puede perjudicar el páncreas, ya que puede entorpecer la digestión provocando una inflamación en el intestino, por lo que es importante optar por productos bajos en grasa y, si es posible, de origen vegetal.

Las carnes procesadas tienen una alta cantidad de sodio, que al final tiene incidencia negativa en la visión. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro producto que puede afectar el páncreas es la leche, siempre y cuando sea de ”mala calidad” y pase por un desfavorable proceso de industrialización, lo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas y, por su puesto, de problemas digestivos, ya que -según el portal- puede tener aditivos, sal y otros compuestos.

Lo anterior lo confirma Alimente+ que aconseja, para evitar una pancreatitis, no consumir leches ni comidas con exceso de azúcar, entre otros.