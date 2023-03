Remedios naturales para depurar y limpiar el páncreas

Los tratamientos alternativos no sustituyen la perspectiva médica.

De acuerdo con la definición de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el páncreas es una glándula grande ubicada detrás del estómago, cerca de la primera parte del intestino delgado.

El páncreas tiene dos funciones principales: producir insulina y producir jugos digestivos, o enzimas, que ayudan a digerir los alimentos. Estas enzimas digieren los alimentos en el intestino.

Los jugos que produce el páncreas contribuyen a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. La enciclopedia médica MedlinePlus anota que los problemas en el páncreas pueden conducir a muchos problemas de salud, por ejemplo:

Pancreatitis o inflamación del páncreas: ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir al mismo páncreas.

Cáncer de páncreas.

Fibrosis quística: un trastorno genético en el que una secreción mucosa espesa y pegajosa pueden obstruir los conductos pancreáticos.

En vista de la importancia que tiene el páncreas para el correcto funcionamiento del organismo, su cuidado se convierte en una labor esencial para prevenir eventuales problemas de salud. Por esta razón, la medicina alternativa ha recogido numerosos remedios caseros cuyas propiedades están asociadas a la depuración de esta glándula.

No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %. Dicho esto, lo más recomendable siempre es acudir a un médico de confianza antes de intentar cualquier tratamiento de esta naturaleza.

La inflamación del páncreas puede derivar en graves problemas de salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Remedios caseros para limpiar el páncreas

El portal Mejor con Salud reseña algunas opciones alternativas para mantener sano el páncreas. Para empezar, sugiere tomar mucha agua y comer frutas, además, incluye consejos mentales, como “vivir la vida a plenitud, libre de obsesiones y preocupaciones crónicas”.

Bebida de jengibre y diente de león

El primer remedio casero compartido por el citado portal es la infusión de jengibre con diente de león. Esta bebida destaca por su concentración de compuestos antioxidantes, vitaminas y minerales.

Ingredientes:

Una cucharadita de raíz de jengibre rallada (5 g).

Una cucharada de diente de león (10 g).

Dos tazas de agua (500 ml).

Preparación:

Incorporar la raíz de jengibre y el diente de león en una olla con agua.

A fuego bajo, dejar hervir durante cinco minutos para que los ingredientes liberen sus propiedades.

Retirar la olla del fuego, taparla y dejarla reposar hasta que esté tibia.

La infusión de jengibre es conocida por ser rica en antioxidantes, vitaminas y minerales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Se recomienda beber una taza de infusión en ayunas y otra a media tarde. Mejor con Salud sugiere consumirla durante 15 días seguidos, descansar otros 15 días y retomar el tratamiento.

Jugo de apio, pepino y col rizada

Otra bebida natural cuyas propiedades han sido asociadas con la limpieza del páncreas es el licuado de apio, pepino y col rizada. Se trata de un jugo verde con cualidades desintoxicantes ideales para optimizar el funcionamiento de esta glándula.

Además de mejorar la digestión, su consumo podría ayudar a regular el azúcar, pues mejora la producción y utilización de la insulina.

El consumo de jugos verdes se ha vuelto popular entre personas que buscan un estilo de vida saludable. - Foto: Foto: Getty Images.

Ingredientes:

Dos ramas de apio.

Medio pepino.

Tres hojas de col rizada.

Un vaso de agua (200 ml).

Preparación:

Lavar muy bien las ramas de apio y picarlas en varios trozos pequeños.

Cortar el pepino y ponerlo en la licuadora junto con el apio.

Agregar las hojas de col rizada, el vaso de agua, y procesar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Servir la bebida sin colar y consumir inmediatamente.

Este jugo verde puede beberse en ayunas, durante dos o tres semanas seguidas. El citado portal recomienda realizar el tratamiento cada dos meses.

Si bien la medicina alternativa se basa en la utilización de ingredientes naturales para beneficiar el organismo, los remedios caseros no sustituyen bajo ningún concepto el tratamiento médico especializado. En tal virtud, la mejor opción siempre será acudir a un médico de confianza.