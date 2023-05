Esta fruta ayuda a prevenir el envejecimiento, reduce la grasa corporal y purifica la sangre

En general, las frutas son alimentos muy saludables para el organismo. Su aporte de vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes ayuda en la prevención de diversas afecciones, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ingerir al menos cinco porciones al día entre frutas y verduras.

Una de las que no debería faltar en el consumo diario es el limón, pues se trata de un fruto que destaca por su alto contenido de vitamina C, complejos vitamínicos del tipo B y minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio y fibra.

Los componentes de este alimento hacen que posea diferentes propiedades, según información del portal Nutrición y Farmacia de España. Estas son algunas de ellas.

Antioxidantes. Esto debido a la gran cantidad de vitamina C que posee.

Reguladoras. El funcionamiento del sistema nervioso y cardiovascular depende de la presencia de potasio, y el limón cuenta con una buena porción del mismo.

Los limones son ricos en potasio y magnesio, dos minerales que ayudan a normalizar la presión sanguínea. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Inmunoprotectoras. Gracias a que es fuente de vitamina A, ayuda a aumentar la cantidad de anticuerpos, esenciales para proteger la salud.

Coagulantes. Debido al calcio que ofrece al organismo, consigue mejorar la densidad de la sangre y mantenerla en los niveles adecuados.

Bueno para hacerle frente a la edad

Precisamente, uno de sus principales beneficios es el aporte en antioxidantes, que ayudan a luchar contra el envejecimiento y a prevenir la actividad negativa de los radicales libres. Sus 30 componentes antioxidantes ayudan a mejorar el aspecto y la salud de la piel, el cabello y las uñas, precisa una publicación del diario La Vanguardia de España.

“Por ser rico en vitamina C, el consumo regular de limón promueve la regeneración de los tejidos y la formación de colágeno, una estructura que le da firmeza y elasticidad a la piel, acelerando la cicatrización de las heridas. Además, es rico en compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, los cuales previenen el envejecimiento precoz y el surgimiento de arrugas”, precisa el portal de bienestar y salud, Tua Saúde.

La vitamina C es saludable para cuidar la piel. - Foto: Getty Images / Cecile Lavabre

Ayuda a bajar de peso

El limón es una fruta que aporta pocas calorías y muchas fibras, al tiempo que ayuda a desintoxicar el organismo, por lo que es recomendado para incluirlo en el marco de una dieta tendiente a bajar de peso. Un aspecto más, según la citada fuente, es que se cree que la vitamina C podría acelerar el proceso de oxidación de las grasas, lo que ayudaría a que las personas adelgacen con mayor facilidad.

Beber agua de limón sin azúcar o endulzante ayuda a limpiar las papilas gustativas, disminuyendo las ganas de consumir alimentos dulces. A esto se suma que posee un efecto diurético, el cual ayuda a eliminar la retención de líquido presente en el organismo a través de la orina, lo que evita la inflamación abdominal y, en general, del cuerpo.

Las frutas cítricas como los limones son favorables para bajar de peso. - Foto: Getty Images

Beneficiosos para la sangre

Un beneficio más es que es bueno para conservar la sangre en buena condición. Nutrición y Farmacia asegura que tiene efectos coagulantes, gracias a que con el calcio que ofrece al organismo, consigue mejorar la densidad de la sangre y mantenerla en los niveles adecuados. De igual forma, como es fuente de hierro, ayuda a aumentar la cantidad de hemoglobina en el organismo, facilitando que el oxígeno llegue a todo el cuerpo.

Una publicación del diario El Universal, de México, cita un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, en el que se concluye que los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina. Este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación de la sangre.

Asimismo, el mencionado componente disminuye la inflamación y la rigidez de los vasos sanguíneos en personas con síndrome metabólico. Ambos factores están relacionados con una mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, asegura la Sociedad Chilena de Obesidad, por lo que con su consumo regular se reduce la posibilidad de enfrentar este tipo de afecciones.

El limón tiene propiedades que ayudan a purificar la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Un beneficio más relacionado con la sangre es que gracias a sus antioxidantes, este fruto cítrico ayuda a purificarla, facilitando la eliminación de desechos y sustancias tóxicas presentes en el torrente sanguíneo, previniendo enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio y cardiovascular.