Esta verdura es la clave para prevenir la anemia y mejorar el estreñimiento

El consumo constante, sin llegar a un exceso, de alimentos de origen vegetal le aporta al cuerpo humano una gran cantidad de beneficios por las vitaminas y nutrientes que acumulan. Esos minerales hacen posible que el organismo funcione de una forma correcta.

Los alimentos de este tipo más conocidos son las frutas, frutos secos, verduras, cereales, legumbres, entre otros más. Cada uno de estos grupos se puede incluir en la dieta alimenticia de manera diferente. Por lo general, se ingieren en las distintas preparaciones del día, el desayuno, el almuerzo y la cena, aunque la gran mayoría se pueden consumir en su propio estado.

En este apartado, se hablará de un poderoso grupo de alimentos como las verduras. “Su principal aporte son las vitaminas y minerales, y la fibra. No tienen apenas proteínas ni lípidos pero sí cierta cantidad de hidratos de carbono. Vitaminas. Son la principal fuente de vitamina A y C. La vitamina A va ligada al color amarillo o rojo, y la vitamina C al verde de las hojas. Así, las verduras más ricas en vitamina A son el tomate, los grelos, las zanahorias, los pimientos rojos, las espinacas, la lechuga y las acelgas”, explica el sitio web Puleva.

“Las verduras más ricas en vitamina C son los pimientos, las coles de Bruselas, el brócoli, el perejil, las espinacas, la coliflor, las acelgas, los calabacines, el repollo, la lechuga y el tomate. Esta vitamina se destruye con el calor y la oxidación, por ello es importante consumir verdura fresca cruda o con un cocinado ligero. La vitamina B9 o ácido fólico se encuentra fundamentalmente en las hojas de los vegetales”, agrega.

Las verduras son clave como parte de una dieta saludable. - Foto: Getty Images

Por su parte, vitaminas como la E y K se encuentran en verduras como los guisantes, la zanahoria, la lechuga, el tomate y las espinacas. Cabe mencionar que cuando se le agrega zumo de limón o de vinagre a estos alimentos, sus vitaminas se ven protegidas.

De igual manera, es necesario destacar que las verduras tienen entre un 90 % y 96 % de agua. Este grupo de alimentos se suele consumir en ensaladas y en sopas, y algunas se ingieren en batidos para perder peso.

Hay una verdura en especial, que no fue mencionada anteriormente, y que por sus propiedades tiene la capacidad de ayudar a prevenir la anemia y a su vez, mejora un trastorno intestinal muy común como el estreñimiento.

“La anemia es una afección que se desarrolla cuando la sangre produce una cantidad inferior a la normal de glóbulos rojos sanos. Si tiene anemia, su cuerpo no obtiene suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno. La falta de oxígeno puede hacer que se sienta cansado o débil”, explica el National Heart, Lung, and Blood Institute.

La anemia es una afección relacionada con la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, el estreñimiento es una afección intestinal en la que se pueden presentar tres o menos evacuaciones a la semana. Esto causa un fuerte dolor en el abdomen y suele ser aguda o crónica. Como toda enfermedad, debe ser tratada de buena manera.

Ahora bien, la verdura que ayuda a evitar la anemia y el estreñimiento es el haba, así lo reseña la plataforma digital UnCOMO, publicada a través del portal Mundo Deportivo. “Son eficaces en la prevención de la anemia, dado su alto contenido en hierro”. Además, “mejoran problemas de episodios de estreñimiento, ya que su fibra favorece el correcto tránsito intestinal”.

El haba es una hierba herbácea que pertenece a la familia de las fabáceas o leguminosas, por lo que además de ser una verdura, también se puede considerar una legumbre. Cabe mencionar que es muy similar al guisante.

Por último, es válido resaltar que una verdura como el haba se recoge en un estado verde, pero se consume en su presentación más fresca. Se puede comer cruda, pero generalmente se incluye en distintas preparaciones.

Habas - Foto: Getty Images/iStockphoto

Si se van a consumir primera vez es de vital importancia que un especialista en el tema las autorice de acuerdo con las condiciones de salud de cada persona.