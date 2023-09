“Estamos a las puertas de otra pandemia”: habla en SEMANA uno de los cerebros detrás de la vacuna contra el coronavirus

Lo de marcharse sin tiquete de regreso sucedió así: en Cuba, él y su equipo intentaban sacar adelante un ensayo para el cual era necesario un reactivo que no era fácil de conseguir. Pajón hizo contacto con un científico de la Universidad de Calgary, en Canadá. Y como a ninguno de sus colaboradores le dieron permiso de salir de la isla, terminó viajando él.

Sabía el costo personal que eso implicaba: el Gobierno cubano no permite viajar a la familia de quien se ha “fugado” de esa manera y lo considera un traidor. Eso se traducía en no ver a sus hijas en mucho tiempo.

Por ese camino arribó a Moderna. Hoy se desempeña allí como director médico y fue uno de los artífices de la primera vacuna que el mundo conoció contra el covid-19. Aunque esta y otras les han salvado la vida a millones de personas, no es menos cierto que la ciencia continúa en pie de lucha por la mutación del virus y las decenas de subvarientes que siguen surgiendo. De esa historia habla Pajón con SEMANA .

R.P.: A ellos les digo que las vacunas han sido el éxito más grande de los seres humanos en términos de salud después de la potabilización del agua. La inmensa mayoría de nosotros podemos tener una conversación como esta, por ejemplo, porque nuestros padres nos vacunaron. No nos dio sarampión, rubeola o viruela ni nos mató el polio porque nuestros padres nos vacunaron.

R.P.: Sí, desafortunadamente se va a repetir. La historia es una gran maestra. Si vamos a la pandemia de 1918, que provocó muchísimas muertes, hubo personas que negaron el virus y las medidas para combatir la enfermedad. Y en 2020, con el covid, pasó lo mismo: una pandemia global que trae muchas muertes y escepticismo humano. La crisis climática nos dejará a las puertas de otra pandemia. Hay cambios en el comportamiento humano, flujos migratorios y una hiperconectividad que hace que una enfermedad infecciosa no se concentre en una población, sino que se propague. Hace mucho tuvimos un gran contagio de zika y gran incidencia de microcefalia en Brasil por esa infección entre mujeres embarazadas. Estuvo la viruela símica, que comenzó en África y se hizo endémica. Las pandemias serán cíclicas, pero la diferencia es que seremos capaces de generar un candidato vacunable y tener estudios clínicos en solo días.

R.P.: El covid no ha desaparecido, las personas han bajado la guardia y si eso sigue así puede haber un nuevo pico mundial de contagios. En Estados Unidos, cada día mueren entre 250 y 400 personas por la enfermedad. Y aunque el riesgo de hospitalización y muerte en niños es menor, no es cero. En población pediátrica es mayor que otros virus, como la varicela. Debemos tener claro que, incluso, a una persona que ya le dio covid, la protección que da el curso de la enfermedad es muy limitada.