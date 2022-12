Estar enamorado trae múltiples beneficios para la salud, ¿cuáles son?

Presión arterial: un estudio que se llevó a cabo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, reveló que las parejas casadas que son felices tenían una menor presión arterial que las personas solteras. Asimismo, la revista Journal of Psychology and Aging destaca que las personas que tienen amistades de calidad, amorosas, tenían presión arterial más baja que quienes no tenían una amistad de esas características.

Fortalece el sistema inmune: otro artículo del The Washington Post, titulado como “Health Benefits of Falling and Staying in Love” (Los beneficios de estar enamorado en la salud), los investigadores de la Carnegie Mellon University evidenciaron que los individuos que experimentaron emociones positivas al tener una relación amorosa sana y saludable. Con ello, estos individuos eran más resistentes a los resfriados y presenciaban menores síntomas de ansiedad o depresión.