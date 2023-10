Estas son las alternativas más saludables para aumentar de peso, según un experto

La profesional menciona que lo primero que se debe tener en cuenta es la función del intestino, ya que las personas que no suelen purgarse con frecuencia, se les puede dificultar la ganancia de peso, porque este órgano no puede recibir los nutrientes que el paciente necesita.

“Siempre desde el área de la nutrición, por lo general, es mirar la causa y muchas de las razones están en el intestino. Tener un intestino sano, saludable, en el sentido de mirar también el tiempo de la limpieza, porque muchas veces las personas no se desparasitan y allí es cuando empiezan a haber procesos inflamatorios que dificultan la ganancia de peso y eso es una parte importante porque no solo es suplementar vitaminas y comer mucho. Si un intestino no está sano, no permite la ganancia y absorción de nutrientes adecuados para tener un peso saludable”.