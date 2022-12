Estas son las enfermedades que producen mal aliento

El consumo de algunas bebidas puede ayudar a combatir el mal aliento, sin embargo, no reemplaza la higiene bucal.

La Clínica Mayo explica que el mal aliento -llamado halitosis- es el mal olor que sale por la boca que se asocia con el consumo de algunos alimentos, incluso el desarrollo de ciertas enfermedades, y en muchos casos se combate con gomas de mascar y enjuagues bucales.

“La superficie irregular microscópica de la lengua puede atrapar bacterias que producen olores, los cuales contribuyen al mal aliento”, asegura la entidad de ciencia y salud americana.

También el consumo de tabaco puede no solo producir un sinsabor en la boca, sino un mal olor. A esto se suma la mala higiene bucal, que por la acumulación de la placa, permite el desarrollo de una periodontitis, que es una afección que impacta las encías cuando estas están irritadas, por lo que provoca que los dientes se caigan, siendo esta afección la que más experimentan los adultos. Esta inflamación puede incidir en el mal aliento, sangrado, sensibilidad, encías de color rojo intenso, debido a la inflamación.

Otras enfermedades que provocan mal olor en la boca

La Clínica Mayo, asegura que algunos cánceres, el ERGE incluso los trastornos metabólicos se ven relacionados con la halitosis.

ERGE

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, señala que la acidez “es una sensación de ardor dolorosa en el pecho o la garganta”, y ocurre cuando el ácido se devuelve por el esófago. La afección que más se asocia con este síntoma es la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Es entonces que muchos son los factores que pueden relacionarse con el ERGE tras su aparición, como el embarazo, el consumo de bebidas alcohólicas, entre otras. Esta afección es compleja porque el esófago se ve afectado negativamente deteriorándose con el paso del tiempo.

Reflujo gastroesofágico (GERD), acidez estomacal, dolor de estómago, úlceras gástricas, sistema digestivo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sinusitis

Los CDC aseguran que la sinusitis “ocurre cuando se acumula líquido en las cavidades llenas de aire en la cara”, es decir, en los senos paranasales, y que es provocada por bacterias o por virus.

Los niños son propensos a padecerla y más aquellos que tienen afecciones como alergias, resfriados, un sistema inmune débil, entre otros.

Insuficiencia renal crónica

Los riñones son dos órganos importantes para el buen funcionamiento del cuerpo, porque a través de ellos, se eliminan toxinas a través de la orina.

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que los riñones participan en la producción de hormonas, mismas que ayudan a regular la presión arterial, en el bienestar del sistema óseo y en la producción de glóbulos rojos.

Imagen de referencia de riñones. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esto, la Clínica Mayo asegura que el carcinoma de células renales se considera uno de los cánceres más comunes. Sus síntomas más relevantes son la pérdida de apetito, el sangrado en la orina, fiebre, debilidad y cansancio.

Entre tanto, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la pérdida de las funciones de los riñones que con el paso del tiempo empeoran. La diabetes y la presiona arterial se ven altamente asociadas. Muchos son sus signos, entre ellos los dolores de cabeza, las náuseas, la fatiga, y el prurito, asimismo el mal aliento.

La bebida que contrarresta la halitosis

El consumo de la siguiente bebida, puede ayudar a combatir el mal aliento, sin embargo, no significa que reemplace ningún hábito como el cepillado frecuente de los dientes.