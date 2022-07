Este alimento ayuda a reducir el azúcar y el colesterol de manera natural

Controlar los niveles de azúcar en el organismo es uno de los objetivos de muchas personas que buscan evitar las complicaciones de salud que esta genera, por lo cual recurren a otras opciones naturales para reemplazar este endulzante.

Los expertos indican que es indispensable buscar un alimento que sea capaz de sustituir el azúcar y a su vez permita reducir el colesterol y controlar la presión sanguínea.

Los dátiles tienen un alto contenido de azúcares naturales, por lo que son una buena opción para usar como endulzante natural y pueden ser consumidos por personas que sufren de diabetes, indica Organic Facts y Business Insider.

De acuerdo con el portal Hola, “por cada 100 gramos de dátiles estamos ingiriendo 270 calorías, pero lo importante es que esta glucosa no pasa con rapidez a la sangre y esto se evita gracias a su alto nivel de fibra soluble e insoluble, entre 11 gramos de fibra por cada 10 de dátiles”. Además, este alimento se caracteriza por tener ese alto promedio de fibra que la hace diferente a otras frutas.

Por ejemplo, cuando se compara con otras frutas más populares como bananos, naranjas y manzanas, los dátiles aportan proteínas, que en su caso están compuestos por 23 aminoácidos. También contienen ácidos grasos insaturados, como el ácido oleico y linoleico, razón por la cual los especialistas consideran el dátil un alimento que agrega muchos beneficios al organismo por todos estos nutrientes.

En el sitio web Hola aconsejan el consumo de esta fruta para los deportistas, pues al hacer ejercicio físico el cuerpo requiere un aporte con alto nivel calórico, y los dátiles son una solución muy útil. Para los que hacen running, nadan o hacen largas sesiones en bicicleta, esta fruta es la indicada para reponer la energía y es otra opción a las famosas barras energéticas. “Además, al ser una fruta desecada, no pesa y no ocupa espacio”, indica el mencionado portal.

En Cuídate plus señalan que los dátiles pasaron de ser una fruta de consumo esporádico a usarse de manera habitual para diferentes preparaciones en la repostería o como sustituto de snacks menos sanos.

“No se somete a un proceso de desecación, como otras frutas, sino que se seca al sol en el mismo árbol del que nace y después se recolecta”, explica Cristina Colina, dietista-nutricionista y miembro del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León, en palabras que recoge el mencionado portal.

Además de ayudar a reducir el azúcar y el colesterol de manera natural, los expertos indican que el dátil es una fruta rica en potasio, calcio y fósforo, nutrientes que la hacen ideal para recuperar los músculos tras un esfuerzo. Por otra parte, este alimento sirve para mejorar el correcto funcionamiento del sistema nervioso y refuerza los huesos.

El dátil contiene vitamina E, un nutriente que “ayuda a proteger las membranas celulares de la oxidación, a la formación de los glóbulos rojos y a la utilización de la vitamina K”, destaca Cuídate plus.

Otros alimentos para bajar el colesterol malo

No solo el dátil ayuda a disminuir ese colesterol que afecta al organismo, también hay otros alimentos que aportan nutrientes que cumplen con esta función. Uno de ellos es el aguacate, que contiene “grasas insaturadas (monoinsaturadas) y destaca su elevado contenido en ácido oleico”, destaca Saber vivir.

Un estudio que encontró información sobre el impacto del aguacate en la salud fue publicado en el Journal of the American Heart Association, en el cual se explica que comer esta fruta al día “reduce el colesterol LDL o colesterol malo y no engorda”.

Además del aguacate, expertos aconsejan el consumo de té verde, el jugo de pomelo rojo, avena, aceite de oliva virgen, entre otros alimentos, para bajar el colesterol malo.