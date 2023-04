Este es el desayuno ideal para una persona de 50 años

La alimentación cumple un rol cada vez más importante en la salud integral. Por eso, con el aumento de la expectativa de vida, las personas mayores de 50 años deben llevar hábitos más saludables.

A partir de esta edad, empiezan a surgir diferentes cambios en el cuerpo humano, por ejemplo, desde los 25 años el organismo deja de producir colágeno y es por eso que las personas mayores de esa edad comienzan a mostrar líneas de expresión en el rostro.

Sin embargo, la falta de esta proteína puede ser causa de daños más graves como artritis, sea reumatoide o artrosis, o quizás osteoporosis.

Después de los 50 años, las personas deben llevar una alimentación más saludable. - Foto: Getty Images

En las mujeres, otro cambio importante durante esta edad es la menopausia, donde se evidencia un desequilibrio hormonal en el cuerpo, según explica MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, “esto se debe a que inicia una etapa más en la vida, donde disminuye la producción de hormonas, consecuencia de ello: el retiro de la menstruación”.

Alimentos y vitaminas ideales a partir de los 50 años

Expertos de la Clínica Mayo aseguran que “a partir de los 50 años resulta fundamental consumir calcio, debido a que la absorción del cuerpo con este mineral es menor”.

Por lo tanto, la ingesta de esta proteína es indispensable, de acuerdo a la condición física: “en el caso de las mujeres mayores de 50 años, los expertos recomiendan de 1 a 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso”, asegura la entidad de salud e investigación americana.

Por otra parte, el portal web MedlinePlus destacó que además del calcio, “el consumo de vitamina B12 es esencial, porque con la edad, el cuerpo tampoco absorbe las cantidades necesarias. Esta ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre, al mantenimiento del sistema nervioso central y del sistema gastrointestinal”.

La importancia de un desayuno saludable

Muchos especialistas insisten que consumir alimentos saludables y ricos en proteínas es conveniente para personas con más de 50 años. Para la nutricionista Trista Best, “pasar muchas horas sin comer después de despertarse puede tener un impacto negativo en la salud y la función del cerebro”.

A su vez, la profesional destacó que “cuando los niveles de glucosa caen a un nivel muy bajo, las personas experimentan niebla cerebral, fatiga mental e irritabilidad”.

En el caso particular de las barras de proteína, Best advirtió que “el consumo de este tipo de alimentos no es completamente saludable, ya que muchas suelen tener chocolate y el azúcar en una ‘barrita’ no debe ser mayor que su contenido de proteínas”.

Después de los 50 años es ideal llevar una dieta saludable. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Desayunos saludables para mayores de 50 años

El portal web cuerpomente.com resaltó algunas opciones de desayunos saludables para las personas que se encuentran en esta etapa de vida, algunos de ellos son:

Pan de espelta con hummus, pepino y aromática

Ingredientes:

2 rebanadas de pan de espelta

Hummus (la cantidad para cubrir generosamente el pan)

Rodajas de pepino, rúcula, espinacas baby y cebolletas

Aromáticas, como perejil, eneldo o menta

Preparación:

Untar las rebanadas de pan con hummus.

Esparcir las verduras sobre el hummus.

Lavar las aromáticas, sécalas, cortarlas en trozos pequeños y espolvorearlas generosamente sobre las rebanadas de pan.

Tortitas de fresa

Ingredientes:

1 puñado de fresas

1 huevo

50 ml de leche, preferiblemente vegetal

1 vaina de vainilla

1 cucharada de azúcar de abedul, si se necesita endulzante

70 g de harina de espelta

Aceite de oliva para freír

Elaboración:

Cortar las fresas en rodajitas.

Mezclar el huevo, la leche, la pulpa de vainilla y el azúcar de abedul en un bol.

Agregar la harina y las fresas y mezcla todo.

Calentar el aceite en una sartén. Vertir una pequeña cantidad de masa en la sartén para hacer panqueques pequeños. Freir las tortitas hasta que estén doradas por ambos lados.

Las tortas de fresa son ideales para el desayuno de personas mayores de 50 años. - Foto: Getty Images

Muesli

Ingredientes:

50 gramos de copos de avena integrales

150 gramos de yogur

1 manzana, cortada en dados

1 puñado de nueces picadas

1 pizca de canela

Elaboración: