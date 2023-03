Este es el hábito diario que recomiendan los científicos para evitar perder la memoria

Uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier ser humano es la salud cerebral. Sin embargo, en el último tiempo las afecciones relacionadas con la memoria han aumentado de forma considerable y la enfermedad más común es, precisamente, la pérdida de la misma.

“La pérdida de la memoria es el olvido inusual. Usted posiblemente no es capaz de recordar hechos nuevos, o acceder a uno o más recuerdos del pasado, o ambos. La pérdida de memoria puede presentarse por un corto tiempo y luego resolverse (transitorio). O puede no desaparecer y, dependiendo de la causa, puede empeorar con el tiempo. En casos graves, tal deterioro de la memoria puede interferir con las actividades de la vida diaria”, explica la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus.

Otra de las enfermedades relacionadas con la memoria es el Alzheimer. Y, para poder tener una memoria fuerte, cada persona debe alimentarse de forma sana y realizar actividades que lo lleven a pensar o analizar.

Asimismo, hay un hábito diario sencillo que recomiendan los científicos para evitar perder la memoria. Esta costumbre es mantenerse hidratado.

Un grupo de investigadores encontró en un estudio que “las personas con problemas de obesidad o de síndrome metabólico con un bajo nivel de hidratación presentaron un deterioro de la función cognitiva con el paso del tiempo, si se compara con las que estaban bien hidratadas. Esta peor relación se observó especialmente en hombres”, reseña el portal Mundo Deportivo.

“De este modo, los sujetos que se encuadraban en la máxima categoría de ingesta de agua – de 1 a 1,5 litros –mostraron un aumento de 0,17 puntos en las pruebas neuropsicológicas, en comparación con los que habían bebido menos de medio litro a lo largo del día”, concluye el sitio.

Memoria: Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja (atrofia) y que las neuronas cerebrales mueran, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Además, explicó que la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales, que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente.

Adicional, destacó que las causas exactas de esta enfermedad no se comprenden en su totalidad, pero a un nivel básico, las proteínas del cerebro no funcionan con normalidad, lo que interrumpe el trabajo de las neuronas cerebrales y provoca una serie de eventos tóxicos.

De hecho, reveló que las personas con enfermedad de Alzheimer pueden exhibir las siguientes conductas:

Repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez.

Olvidarse de conversaciones, citas o eventos, y no recordarlos después.

Colocar sistemáticamente objetos personales en el lugar equivocado, a menudo en lugares absurdos.

Perderse en sitios que ya conocen.

Finalmente, olvidarse de los nombres de familiares y objetos de uso cotidiano.

Tener problemas para identificar objetos con las palabras correctas, expresar pensamientos o participar en conversaciones.

Asimismo, Medline Plus indica que el Alzheimer suele comenzar después de los 60 años y el riesgo aumenta a medida que la persona envejece, pero el riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad.

Algunas de las actividades que sirven para prevenir el Alzheimer son jugar el abecedario, leer, tener relaciones sociales, seguir un calendario, evitar el consumo de alcohol y tabaco, y jugar ajedrez. De igual manera, es necesario destacar que siempre es importante realizarse exámenes médicos para constatar el estado cerebral.