Este es el nivel de colesterol que podría ocasionar la pérdida de la visión

La Clínica Mayo señala que el colesterol “es una sustancia cerosa” que al depositarse en las paredes de las arterias impide el flujo sanguíneo, y por ende, incita al desarrollo de problemas cardiovasculares. No obstante, se debe considerar que el colesterol HDL que normalmente se le llama ‘bueno’, es importante para el cuerpo.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos MedlinePlus, menciona que los niveles de colesterol en el torrente sanguíneo se elevan tras una dieta rica en grasa, baja en frutas y verduras, y por su puesto, por inactividad física, que ciertamente son factores de riesgo para el desarrollo de otras complicaciones en el organismo.

Como se mencionó, muchas son las afecciones relacionadas con los altos niveles de colesterol que podrían causar:

Infartos: de acuerdo con MedlinePlus, los ataques cardíacos suceden por la obstrucción de un coágulo en una arteria coronaria, que transporta sangre y oxígeno al corazón, lo que quiere decir que las células cardíacas mueren por falta de flujo sanguíneo.

Derrames cerebrales: además, la entidad a través de su servicio en línea explica que el accidente cerebrovascular se debe a que una parte del cerebro deja de recibir flujo sanguíneo, provocando la muerte de células porque necesita de nutrientes y vitaminas para su funcionamiento.

“El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular (ECV) aumenta por una alimentación poco saludable", menciona la OPS. - Foto: Getty Images / bymuratdeniz

“El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular (ECV) aumenta por una alimentación poco saludable, la cual se caracteriza por un bajo consumo de frutas y verduras y un consumo elevado de sal, azúcares y grasas”, menciona la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

No obstante, la Clínica Mayo menciona que generalmente no hay síntomas relacionados con los niveles altos de colesterol; más, sin embargo, la American Academy of Ophthalmology, comenta que se pueden evidenciar con cúmulos de grasa que aparecen cerca de los párpados.

Aunque afirma que “no son dañinos”, sí asegura que son “señal de mucha grasa en el torrente sanguíneo”. Además, se debe tener en cuenta que los xantelasmas, como son llamados estos cúmulos o parches, también encuentran relación con la presión arterial alta y la diabetes.

El colesterol alto se relaciona con accidente cerebrovascular. - Foto: Getty Images

¿Cómo afecta el colesterol a la visión?

Mundo Deportivo explica que los niveles de colesterol alto podrían causar pérdida de la visión debido a una oclusión de las arterias retinianas, que de acuerdo con MedlinePlus “es un bloqueo del suministro de sangre en una de las pequeñas arterias que lleva sangre a la retina” que ocurre por depósitos de grasa en las arterias o por coágulos de sangre. Incluso afirma que puede aparecer cuando se engrosan las arterias del ojo.

“Si una ramificación de la arteria retiniana se bloquea, parte de la retina no recibirá suficiente sangre y oxígeno. Si esto pasa, usted puede perder parte de la visión”, añade en su informe.

El colesterol alto se relaciona con la ingesta de alimentos ricos en grasa. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El nivel de colesterol que podría ocasionar la pérdida de la visión

La medición de los niveles de colesterol, se hace por medio de un examen de sangre. Entre tanto, la enciclopedia médica informa que:

Los niveles de colesterol LDL se consideran buenos para la salud si registran 100 mg/dl; no obstante, si se encuentran entre 100 y 129 mg/dl podrían ser óptimos.

Si los niveles de colesterol registran 130 y 159 mg/dl, la enciclopedia los califica como un “límite superior del rango normal”.

En el caso de los índices que superan los 160 hasta los 189 mg/dl, los cataloga como altos.

Y los niveles de colesterol que superan los 190 mg/dl o más son “muy altos”, perjudiciales para la salud.

Finalmente, es importante tener presente que los malos hábitos inciden en niveles altos de colesterol que no solo ocasionan problemas cardiovasculares, sino también podrían afectar la visión.