Esto es lo que le sucede a los riñones cuando hay altos niveles de fósforo en el cuerpo

Esto es lo que sucede cuando hay altos niveles de fósforo en la sangre

Según los National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) el exceso de calcio en el cuerpo, que no es utilizado por huesos y músculos, llega a los riñones y es expulsado a través de la orina. Pero en algunas ocasiones hay complicaciones en este proceso que podrían presentar cálculos renales. “Cuando esto no sucede, el calcio permanece en los riñones, donde se une con otros productos de deseo y forma una piedra en los riñones”, indica.