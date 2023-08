Estos son los cinco objetos que debería limpiar diariamente para evitar bacterias

La desinfección de be iniciar por el lavado constante de manos. | Foto: Getty Images/Tetra images RF

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive en la superficie de un objeto como pueden ser el móvil, las monedas o los billetes. De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, los diferentes virus y bacterias podrían subsistir desde unas pocas horas hasta varios días, según el tipo de superficie, la temperatura, la humedad del objeto que sea.

Estas son las personas que no deberían consumir ajo

Contexto: Estas son las personas que no deberían consumir ajo

Cómo desinfectar pomos y perillas de puertas o armarios

Son zonas que se tocan con frecuencia. Al igual que los interruptores. Siempre que se accede al hogar lavarse bien las manos antes de tocar nada dentro de la casa. Si no ha sido posible lo mejor es primero limpiar estos objetos y luego, desinfectarlos. “Si primero no hay limpieza, la desinfección no es efectiva”, explica Montoiro.