Estos son los efectos del jengibre en personas con gastritis

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de los National Institutes Health (NIH) explica que la gastritis es una afección que “afecta el revestimiento del estómago”, que causa inflamación. Dentro de los síntomas más comunes se encuentra el sangrado en el estómago y la indigestión.

“La inflamación de la gastritis generalmente se produce por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales o por el uso habitual de ciertos analgésicos”, explica en una publicación oficial la Clínica Mayo.

Dentro de las causas comunes, el centro especializado menciona que afecciones como aquellas que son inflamatorias pueden aumentar el riesgo de gastritis, como la enfermedad de Crohn. Sin embargo, es importante identificar la causa y darle un tratamiento médico adecuado.

Asimismo, la Clínica señala que otras posibles causas son el consumo excesivo de alcohol, el estrés, o incluso un tipo de gastritis autoinmunitaria, es decir, que, el cuerpo reacciona negativamente sobre las células de la mucosa -revestimiento- del estómago.

De hecho, la entidad explica que se debe dar tratamiento a esta afección porque puede causar úlceras, que en algunos casos, según el grosor de las membranas del estómago, podría incidir en un cáncer.

La gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“La edad, la alimentación y las enfermedades del estómago afectan el riesgo de cáncer de estómago”, añade el Instituto Nacional del Cáncer (NCI).

Además, la Organización Panamericana de la Salud puntualiza que “anualmente, el cáncer gástrico produce más de un millón de muertes en el mundo y el 90% de esos tumores son secundarios a la infección por H. pylori, bacteria que en 1994 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como cancerígeno tipo I y que fue ratificada en 2010″.

Cabe recordar que la Helicobacter pylori es una bacteria que afecta el estómago que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “la infección (...) es una causa frecuente de las úlceras estomacales (úlceras pépticas) y puede presentarse en más de la mitad de la población mundial”.

Nadie está exento de sufrir acidez estomacal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Pero cuál es la relación entre la gastritis y el jengibre?

La Clínica Mayo considera que dentro de los tratamientos para la gastritis es importante evitar el consumo de alcohol, y por supuesto el de ciertos analgésicos. No obstante, menciona que se deben tener presente y seguir las instrucciones de un médico.

Dentro de la creencia popular existen remedios caseros que prometen aliviar los síntomas de la gastritis, sin embargo, ¿el jengibre sirve para esto?

El jengibre tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. - Foto: Universal Images Group via Getty

De acuerdo con Mundo Deportivo, el consumo de jengibre puede favorecer el sistema digestivo según como se consuma. Además, precisa que esta raíz puede ser útil para combatir la gastritis porque tiene un efecto antiinflamatorio, reduciendo así, la hinchazón del estómago. Adicional a ello, destaca que mejora la digestión y combate las bacterias que pueden infectar este órgano.

Según explica, para tratar la gastritis se debe lavar muy bien esta raíz y masticar algunos pedazos; sin embargo, es importante considerar que un consumo excesivo puede provocar malestares estomacales, acidez, entre otros efectos.

De hecho, otra manera para consumir jengibre y evitar que irrite el estómago es hacerlo a través de una infusión, esto lo corrobora Mejor con Salud que señala que al estar compuesto de gingerol reduce la hinchazón del revestimiento del estómago, y por tanto, alivia los síntomas de la gastritis.

Modo de preparación

Hervir una taza de agua. Cuando esté en ebullición, agregar una cucharadita de jengibre en polvo. Bajar del fuego, tapar.

Es de mencionar que el jengibre no es el único tallo o planta que puede aliviar los síntomas producto de la gastritis, existen otros remedios caseros.