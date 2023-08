Estos son los efectos en el cuerpo por consumir brócoli

El valor nutricional del brócoli lo convierte en una de las verduras más saludables y recomendadas a la hora de llevar una dieta equilibrada y con beneficios comprobados para la salud. Este producto se considera una verdura nutritiva, debido a que es fuente de fibra, minerales y vitaminas, principalmente vitamina C y ácido fólico. De igual forma, es fuente de vitaminas K, C, B1, B6, A, E, cromo, ácido fólico, manganeso, potasio y cobre.

Los expertos señalan que los huesos son órganos vivos que pueden crecer y descomponerse, y el brócoli apoya la salud ósea porque contiene calcio, magnesio, boro, vitamina C y vitamina K. Asimismo, la fruta es fuente de vitamina K, un nutriente necesario para la producción de osteocalcina, una proteína que ayuda a fijar el calcio en los huesos.

Sin embargo, y al igual que el resto de alimentos, el brócoli no está exento de contraindicaciones. Por ejemplo, para los problemas estomacales graves, no se recomienda comer verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas. Otra contraindicación del brócoli se refiere a las personas con problemas de tiroides, debido a que no se recomienda el brócoli por el hecho que bloquea la glándula responsable a esta condición.