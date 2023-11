Estos son los efectos secundarios de consumir vinagre de manzana regularmente

Una de las bondades que se le atribuyen es que ayudaría a bajar de peso, gracias a que sacia el apetito. No obstante, con respecto a este tema, la investigación titulada Influence of the tolerability of vinegar as an oral source of short-chain fatty acids on appetite control and food intake señala que hay estudios que indican que la ingestión de vinagre aumenta la saciedad, pero estos efectos se deben en gran medida a la mala tolerabilidad después de la ingestión que provoca sensación de náuseas. Así las cosas, no parece apropiada la promoción del vinagre como supresor natural del apetito.