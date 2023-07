Estos son los ocho alimentos que tienen más vitamina C que la naranja

La popularidad de la vitamina C para fortalecer al sistema inmune con el fin de prevenir resfriados e infecciones más fuertes ha hecho que este nutriente sea uno de los más apetecidos por la humanidad, y como consecuencia, la demanda de los alimentos que poseen esta vitamina se ve afectada.

Uno de estos alimentos es la naranja, la cual se considera como la máxima figura cítrica por su composición nutricional, además de su sabor y versatilidad para elaborar jugos, postres, cócteles y bebidas refrescantes.

Sin embargo, la ciencia ha demostrado que existen otros alimentos que contienen más vitamina C que la naranja, no obstante, la insignia social que tiene este cítrico como gran fuente de este nutriente no se puede retirar. Aun así, los expertos divulgan esta información con el fin de que las personas conozcan que existen ocho alimentos que tienen más vitamina C que el rey de los cítricos.

La naranja es reconocida por contener buena cantidad de vitamina C. - Foto: Getty Images

¿Cuáles son esos alimentos?

Algunos de estos compuestos naturales son conocidos por ser dulces, mientras otros no tendrían nada relacionado con la vitamina C, sin embargo, los estudios asociados al tema confirman que estos alimentos tienen más de esta vitamina que la naranja, la cual, para marcar un precedente, contiene 53.2 mg de vitamina C por cada 100 gramos, medida que es muy generosa.

En el octavo lugar se encuentra la fresa, un alimento muy utilizado para la fabricación de jugos y batidos, además de ser reconocida como gran fuente de antioxidantes contando con 60 mg de vitamina C por cada 100 g.

la papaya, gran alidada de la digestión y regulación del sistema excretor . Su contenido de vitamina C es de 64 mg por cada 100 g. En la séptima posición está

El lugar número seis se lo lleva el brócoli. Este alimento verde, del cual no muchas personas gustan, es una de las hortalizas con más contenido de vitamina C llegando a poseer 89.2 mg por cada 100 g.

El quinto lugar lo ocupa el kiwi. Esta fruta aporta casi el doble de vitamina C que una naranja, al contener 97.2 mg por cada 100 g. Se recomienda que se consuma cruda y acompañada de otras frutas.

Esta fruta contiene casi el doble de vitamina C que la naranja. - Foto: Getty Images/iStockphoto

el perejil, el cual de manera sorprendente contiene 133 mg por cada 100 g de vitamina C. Un alimento muy utilizado para preparar salsas y servir de acompañante en varias ensaladas. En el cuarto lugar se encuentra

El tercer lugar se lo lleva la zarzaparrilla negra o grosella negra. Cada una de estas zarzaparrillas contiene 170 mg por cada 100 g, lo que lo convierte en el alimento de menor tamaño con más contenido de vitamina C.

En el lugar número dos está el pimentón, siendo así en específico el pimentón amarillo la verdura que más contiene vitamina C con 184 mg por cada 100 g. El resto de pimentones, como el rojo y el verde, cuentan con 140 mg en promedio de este nutriente.

El primer lugar lo ocupa una fruta dulce con una pulpa rosada. Contando con 273 mg por cada 100 g la guayaba es el alimento que más contiene vitamina C de todas las frutas y verduras conocidas. Incluso esta fruta aporta más de esta vitamina de la que requiere el cuerpo diariamente, que es de 75 mg para mujeres, 90 mg para hombres y 120 mg para mujeres en estado de embarazo, siendo el máximo permitido para ambos sexos de 2000 mg diarios.

La guayaba es el alimento con más contenido de vitamina C. - Foto: Getty Images

La vitamina C es un nutriente que se necesita para reparar los tejidos en el cuerpo, además de que es requerida para la sanación de heridas, la reparación y mantenimiento de huesos, dientes y cartílagos, asimismo esta vitamina aporta para la una buena absorción del hierro y ayuda a reforzar las defensas que necesita el organismo día tras día.