Estos son los peligros de no cepillarse los dientes por la noche

La mayoría de las personas tienen claro que deben cepillarse los dientes al menos dos veces al día, una por la mañana y otra justo antes de dormir, sin embargo, muchos no lo llevan a la práctica y esto puede traer graves consecuencias para los dientes, pues cuando se come durante el día, millones de bacterias quedan dentro de la boca si no se eliminan a tiempo. Además, cepillarse los dientes antes de dormir es mucho más difícil, pues el cuerpo se encuentra cansado por la rutina del día y tiende a omitir hábitos saludables como este.

De acuerdo con la Clínica dental Gonzalvo, el producto de desechos de los microorganismos que se quedan en la boca son altamente ácidos, lo cual puede ocasionar la ruptura de los dientes, provocando caries, cavidades y enfermedades en las encías. De hecho, entre los peligros más comunes de no cepillarse los dientes en la noche, está el endurecimiento de la placa bacteriana, pues una vez esta se calcifica, se convierte en sarro y es impermeable al simple cepillado de dientes. Por ello, la única forma de eliminar esto de los dientes es acudiendo al dentista para una limpieza profesional.

Por otra parte, es importante aclarar que frente a este peligro bucal, las encías tratan la placa como una infección, por lo que el mismo sistema inmunitario empieza a atacarla rápidamente. Asimismo, la clínica en mención indica que “dado que la placa vive en tus dientes y en los tejidos sanos de las encías, algunos de estos tejidos se destruyen en el proceso, lo que lleva a un retroceso de la línea de las encías”.

Cepillarse los dientes en la noche es un hábito que muchas personas omiten por cansacio. - Foto: Getty Images

Consejos para cepillar los dientes antes de dormir

Lo ideal es tener un cepillo de dientes en un cajón junto a la cama. No siempre se necesita pasta de dientes, con tan solo pasar el cepillarse la boca y hacerlo de la forma correcta es suficiente.

Es crucial tener un cepillo de dientes que se adapte a las necesidades de cada persona. Por ello, existen cepillos en versión eléctrica o manuales.

Se aconsejan cepillarse los dientes por lo menos durante dos minutos. Aunque la noche se puede tornarse difícil debido al cansancio, es importante mantener este saludable hábito durante este tipo para eliminar todas las bacterias que se alojan en la boca.

Cepillarse mezclando productos naturales puede ayudar a reducir las manchas en los dientes. - Foto: Getty Images

Al igual que el cepillo de dientes, es fundamental mantener el hilo dental cerca de la cama. De hecho, se puede utilizar cuando la persona esté acostada y elimine el resto de bacterias que se acumulan entre los dientes.

Otro útil consejo es pasar la lengua por los dientes para eliminar el exceso de placa. Cabe mencionar que la placa es como un alojamiento libre para las bacterias y conlleva a producir caries o enfermedades en las encías.

No se debe restregar fuertemente los dientes. Lo ideal es aplastar las cerdas con regularidad y hacerlo con toques suaves para evitar dañar el esmalte de los dientes y las encías.

Aunque los dientes se pueden cepillar sin pasta dental, lo mejor para la salud bucodental es hacerlo con una pasta de dientes con flúor y llevar a cabo los correspondientes enjuagues para eliminar los ácidos de los alimentos.

Expertos aconsejan que los cepillos se deben guardar en lugares abierto, lejos de fuentes de calor y sin tener contacto con cepillos de otras personas. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

¿Qué alimentos oscurecen los dientes?

En primera instancia, uno de los alimentos o productos que refieren riesgos para la dentadura son las gaseosas y demás bebidas altamente azucaradas, sobre todo las oscuras.

Si bien estas bebidas muchas veces son agradables al paladar por su sabor dulce y especial, es importante tener en cuenta que estas no cuentan con ninguna clase de aporte nutricional, por lo que su ingesta, antes que ser beneficiosa, es realmente un peligro.

Los llamados alimentos carbonatados son bebidas que contribuyen al oscurecimiento de los dientes, sin mencionar que en los casos de las bebidas llamadas ‘energéticas o energizantes’, su alto contenido de azúcar puede representar un alto riesgo para padecer caries, por lo que es recomendable simplemente suspender su ingesta o reducirla en lo posible.