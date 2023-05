Estos son los riesgos de consumir en exceso vitamina C

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), en su servicio en línea, menciona que la vitamina C es un nutriente indispensable para el desarrollo del cuerpo que tiene dentro de sus funciones reparar los tejidos, cicatrizar y ayudar en la absorción de hierro, sin contar su rol en la formación de tendones, cartílagos y vasos sanguíneos.

Además, es uno de los antioxidantes que más se destacan como la vitamina E, ya que neutraliza los radicales libres que “son compuestos químicos altamente reactivos que pueden dañar las células”, explica el Instituto Nacional del Cáncer (NCI).

La enciclopedia médica hace una precisión: el cuerpo no produce vitamina C incluso no la almacena, por lo que sugiere su consumo en una dieta balanceada.

Alimentos ricos en vitamina C

Muchos son los alimentos orgánicos que tienen este nutriente esencial más, sin embargo, algunas frutas se destacan como:

Papaya: Tua Saúde precisa que es rica en vitamina A y C, por lo que su consumo también se puede ver altamente asociado con la disminución de riesgo de enfermedades degenerativas. Al estar compuesta de agua y fibra, estimula el buen tránsito intestinal, combatiendo el estreñimiento.

Sandía: el sitio menciona que es un alimento que se caracteriza por la cantidad de agua que contiene, ayudando a la hidratación de la piel y el organismo. Cabe señalar que esta fruta es diurética con propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas y antioxidantes que contribuye en la disminución de riesgo de varias afecciones.

La sandía está compuesto de un alto porcentaje de agua. - Foto: Getty Images

Naranja: es Tua Saúde. es un alimento rico en vitamina A, B y C que tiene efectos favorables para la salud del cuerpo, ya que combate el envejecimiento prematuro y fortalece el sistema inmune. La ingesta de naranja puede ayudar a la digestión de los alimentos, evitando el estreñimiento, que se conoce como el endurecimiento y la grumosidad de las heces. Por esto, gracias a la pectina, la hemicelulosa puede contribuir en el buen funcionamiento del organismo, menciona

Melón: este alimento, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), está compuesto de vitamina C, folatos y potasio, incluso tiene hasta un 92 % de agua sin desestimar el azúcar que se encuentra en un 6 %.

El melón es una fruta está compuesta de vitamina C. - Foto: Getty Images

Entre tanto, MedlinePlus aconseja no almacenar estos alimentos por un largo tiempo, ni tampoco exponerlos directamente a la luz, incluso evitar cocinarlos, porque podrían perder la vitamina C.

¿Pero qué pasa si se consume en exceso vitamina C?

Dentro de los usos de la vitamina C se encuentra su supuesta capacidad de evitar o reducir el riesgo de gripes o resfriados, más, sin embargo, MedlinePlus, desmiente esto porque según menciona “la investigación muestra que, para la mayoría de las personas, los suplementos de vitamina C o los alimentos ricos en dicha vitamina no reducen el riesgo de contraer el resfriado común”.

De ahí que asegure que el consumo excesivo de esta vitamina podría causar trastornos digestivos o diarrea, porque como se mencionó anticipadamente, esta vitamina el cuerpo ni la produce ni la almacena.

“Los efectos secundarios serios a causa de demasiada vitamina C son muy infrecuentes porque el cuerpo no puede almacenar dicha vitamina. Sin embargo, no se recomiendan cantidades superiores a 2,000 mg/día”, agrega.

La naranja es una de las frutas con un aporte de vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, tener un déficit de vitamina C podría causar anemia, gingivitis, sangrados nasales, cabello reseco, entre otros.

Cabe mencionar que el consumo de vitaminas al mismo tiempo -señala la enciclopedia médica- se denomina sobredosis multivitamínico que puede ser tóxico para quien las consume.

Los principales síntomas que presenta una persona que tiene dicha sobredosis son: ganas de ir al baño con frecuencia; irritabilidad en los ojos, cambios de humor, dolores de cabeza, fatiga, molestias musculares, por lo que se recomienda inmediatamente dirigirse a un centro médico, ya que esto puede causar hasta la muerte.