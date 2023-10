Estos son los síntomas que podría sufrir una persona con colon irritable

Sin embargo, hay unas enfermedades y afecciones a la salud ya establecidas que padecen muchas personas, como lo es el síndrome de colon irritable, que es “un grupo de síntomas que se presentan juntos, que incluyen dolor repetido en el abdomen y cambios la evacuación de las heces, como diarrea, estreñimiento o ambos”, según National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.