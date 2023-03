Estreñimiento: el alimento laxante para evacuar las heces y normalizar el tránsito intestinal

Tal y como lo explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), el estreñimiento “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.

La particularidad de este trastorno digestivo que se presenta en afecciones como el colon irritable es que las heces son grumosas, secas y/o duras. Normalmente, el autocuidado es parte de la solución, pero si no mejora y se complica el tránsito intestinal, es importante acudir a un profesional de la salud, quien dentro de un tratamiento modificará el plan de alimentación.

Asimismo, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) asegura que en algunas oportunidades los laxantes también pueden ayudar, siempre y cuando sean prescritos por un médico, puesto que tienen la facilidad de mejorar los movimientos digestivos.

Es entonces que aunque son consumidos para combatir el estreñimiento algunas personas los usan para bajar de peso, pero lo que ocasionan es la pérdida de fluidos como electrolitos, y no la grasa acumulada, explica Mejor con Salud.

Resulta que tras una sobredosis de laxantes, la pérdida de nutrientes es inminente, tales como, el potasio, por lo que desencadena problemas tanto cardíacos como musculares. Además, dificulta la producción de orina, dañando las funciones de los riñones, y por ende, su funcionamiento.

El estreñimiento es considerado un trastorno digestivo. - Foto: Getty Images

Incluso, la ingesta puede ser tan agresiva que afecta de manera negativa el intestino grueso y consumirlos con el fin de bajar de peso puede ser efectivo por un tiempo, nada más, pero trae complicaciones sobre la salud. Además, se relaciona con otras adicciones como las drogas, el alcohol o el tabaco.

Por esto, la institución insta a mantener una regular actividad física y consumir suficiente agua, para tratar el estreñimiento dentro del autocuidado. Además de incorporar en una dieta alimentos saludables con un aporte alto de fibra.

Alimento laxante para evacuar las heces y normalizar el tránsito intestinal

Tua Saúde asegura que las almendras tienen propiedades antioxidantes que combaten los efectos de los radicales libres, que, como lo señala MedlinePlus, deterioran las células del cuerpo.

Es entonces que tras un consumo regular pueden reducir el riesgo de osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos provocando su fractura, siendo las mujeres más propensas a desarrollarla, asegura la Clínica Mayo.

Las almendras están compuestas de ácidos grasos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Como están compuestas de omega-3 tienen un efecto antiinflamatorio, reduciendo el colesterol malo, combatiendo el sobrepeso y reduciendo las probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

También tienen la capacidad de regular la glucosa del torrente sanguíneo, previniendo el desarrollo de enfermedades como la diabetes, precisa el portal de salud.

Cuerpomente añade que este tipo de fruto seco tiene un considerable aporte de proteína, puesto que es rico en aminoácidos. Menciona que el consumo de almendras le aporta grasas insaturadas al cuerpo, por lo que es un alimento que puede contribuir en la pérdida de peso siempre y cuando sea consumido moderadamente gracias a su efecto saciante.

Almendras - Foto: Getty Images

A esto se suma que al ser oleaginosas -compuestas de aceite-, contrarrestan el estreñimiento, y otros trastornos digestivos. Por esto, es indispensable tener una dieta balanceada rica en frutas y verduras compuestas en fibra.

Saber Vivir Tve también exalta las propiedades de las almendras, puesto que su contenido en fibra es representativo, por ejemplo, 25 gr pueden aportar 3, 4 de fibra.

Pero no solo las almendras combaten el estreñimiento teniendo un efecto laxante, sino también frutas como la papaya porque de acuerdo con Tua Saúde son ricas en agua y fibra, estimulando el buen tránsito intestinal. Incluso, se considera que es una aliada para la pérdida de peso, porque reduce el apetito.