Estreñimiento: la fruta baja en calorías y rica en fibra que ayuda a aliviarlo

Este superalimento al ser rico en vitamina C y en una enzima llamada actidina, ayuda también a mejorar la digestión

Para mitigar los problemas que afectan el sistema digestivo, es fundamental mantener una buena alimentación que sea rica en frutas y vegetales. De hecho, la Organización Mundial de la Salud aconsejan consumir 400 gramos de estos alimentos para tener una mejor calidad de vida y prevenir afecciones como el estreñimiento, afecciones cardiovasculares, digestivas, entre otras.

Entre los padecimientos más frecuentes que provocan malestar general y afectan en gran medida la digestión está el estreñimiento, que se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar, lo que se manifiesta durante varias semanas o más. El estreñimiento suele describirse como una frecuencia de deposiciones inferior a tres veces por semana.

“Aunque el estreñimiento ocasional es muy común, algunas personas experimentan estreñimiento crónico que puede interferir en su capacidad de realizar sus tareas diarias”, explica Mayo Clinic, instituto de investigación clínica.

El estreñimiento y la diarrea suelen afectar a millones de personas a diario, por lo que una forma de combatirlos es a través de los probióticos. - Foto: Getty Images

Esta patología crónica puede provocar que las personas hagan demasiada fuerza para defecar. El tratamiento para el estreñimiento crónico depende, en parte, de la causa subyacente. Sin embargo, en algunos casos no se encuentra nunca una causa. De esta manera, los principales síntomas de esta enfermedad tan incómoda son: tener heces grumosas o duras, hacer esfuerzo para defecar, sentir una obstrucción en el recto, sentir que el recto no se vacía por completo, entre otras más.

¿Cómo combatir el estreñimiento?

Para controlar los síntomas del estreñimiento, el portal web Cocina Vital destaca las propiedades nutricionales del kiwi, un fruto con alto contenido en vitaminas, antioxidantes, minerales y fibra. Asimismo, es una fruta altamente laxante, la cual ayuda a tratar problemas intestinales. De hecho, la nutricionista Marta Sanz, explica que “su contenido en fibra es de 2 gramos, mayoritariamente fibra insoluble, por lo que es un alimento muy recomendado incluir en la dieta en aquellas personas que padezcan estreñimiento”.

Este licuado puede contrarrestar el estreñimiento. - Foto: Getty Images

Del mismo modo, este superalimento también es rico en vitamina C. Incluso, el kiwi con 59 mg posee más vitamina C que los limones con 53 mg o las naranjas con 48mg. Así las cosas, Sanz señala que “si tomamos dos piezas de kiwis se cubre de sobras la cantidad recomendada diaria de Vitamina C. La gran cantidad de esta vitamina le confiere al kiwi un alto poder antioxidante. Diferentes líneas de investigación relacionan los antioxidantes naturales con un papel protector frente enfermedades isquémicas del corazón, numerosos tipos de cáncer e incluso el proceso de envejecimiento, como las cataratas y las alteraciones del sistema nervioso central”.

¿Cómo elegir correctamente el kiwi?

Es fundamental saber elegir el kiwi, por lo que se debe observar que tenga la piel firme, no rugoso porque es señal de que están demasiado maduros. Asimismo, otro indicador de que no están en su momento óptimo o que están lastimados es comprobar si están blandos. Su tamaño no es tan influyente, pero por lo general los kiwis pequeños en buen estado son una excelente opción.

Por otra parte, el kiwi se destaca por ser rico en vitamina C y en una enzima llamada actidina, la cual ayuda a mejorar la digestión. Y, aunque lo más común es comer kiwi sin la piel o cáscara, lo más recomendable es consumirlo en su propio estado para poder aprovechar todos sus nutrientes y que sea beneficioso para el estreñimiento.

Esta fruta contiene vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según indicó al portal Cuídate Plus la farmacéutica y nutricionista Amil López Viétez, “es mejor tomarlo en crudo, porque así se consume toda la fibra y porque tiene un índice glucémico más favorable para el organismo”.

A pesar de ello, también se pueden hacer zumos, agregarlo a algunas ensaladas, utilizarlo como guarnición para diferentes tipos de carne o complemento de varios batidos de frutas.