Estreñimiento: la hierba con propiedades laxantes y purgantes que ayuda a combatirlo

El estreñimiento es un malestar que genera dificultad a la hora de expulsar las haces, así como dolores al defecar, gases, hinchazón abdominal, pérdida de apetito, entre otras molestias estomacales.

Esta afección se puede presentar por falta de fibra en la alimentación, llevar una vida sedentaria, estrés o la falta de consumo de líquidos. Por tal motivo, se debe llevar a cabo un cambio en la dieta, acompañado de una rutina de ejercicios.

Sin embargo, existen plantas con propiedades laxantes y purgantes, la cuales regulan el movimiento de los intestinos, es decir que se podrá ir al baño sin ninguna complicación.

Una baja hidratación y escasa actividad física son proclives al estreñimiento. - Foto: Getty Images / urbazon

Con estas hierbas se pueden realizar remedios naturales, que tienen como propósito luchar contra el tránsito intestinal lento. En ese sentido, el portal Mundo Deportivo da a conocer una serie de hierbas laxantes y purgantes para aprovechar todas sus propiedades.

No obstante, antes de llevar a cabo su consumo o realizar algún cambio en la dieta, lo mejor será consultar con un profesional de la salud.

Hierbas con propiedades laxantes y purgantes

Diente de león

La hierba diente de león se caracteriza por ser un buen remedio natural para el estreñimiento, debido a sus suaves efectos laxantes. El diente de león es rico en fibra, lo que permite a estimular el tránsito intestinal, aliviando los síntomas que provocan un trastorno gastrointestinal.

¿Cómo prepararla?

Hervir en una olla una taza de agua.

Agregar una cucharada de diente de león.

Dejar calentar durante tres minutos.

Apagar y dejar reposar por cinco minutos.

Colar y beber dos tazas al día.

El diente de león ayuda a limpiar los intestinos de las toxinas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aloe vera

La sábila como también se le conoce, es una de las plantas medicinales más utilizadas para combatir el estreñimiento. El aloe vera cuenta con propiedades laxantes y purgantes que favorecen los movimientos intestinales, generado que la evacuación suceda con mayor facilidad.

¿Cómo prepararla?

Extraer el jugo de aloe vera.

Agregarlo en una licuadora.

Añadir un poco de zumo de limón.

Agregar dos o tres cucharadas de este jugo a un vaso con agua.

Beber la infusión todas las mañanas.

¿Qué se puede tomar de noche para el estreñimiento?

Las hojas de sen contienen unas sustancias conocidas como antraquinonas que, tras ser asimiladas, estimulan las paredes musculares que envuelven el intestino, y facilitan su movimiento para lograr una óptima eliminación de los desechos, según el portal Mejor con Salud.

Una investigación publicada en Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, respalda que tiene propiedades laxantes que ayudan a controlar el estreñimiento. No obstante, está contraindicado para mujeres embarazadas y personas que tienen enfermedades inflamatorias del colon.

Las hojas de sen contienen unas sustancias conocidas como antraquinonas. - Foto: @Primicia

Hojas de sen para combatir el estreñimiento

Ingredientes:

1 taza de agua (250 mililitros).

1 cucharadita de hojas de sen (5 gramos).

Preparación:

Poner a hervir una taza de agua y, cuando llegue a ebullición, retírala del fuego y agrégale una cucharadita de hojas de sen.

Dejar que repose unos minutos y colarla.

Ingerir una taza de bebida de sen en la noche, como máximo 3 veces a la semana.

Infusión de ortiga

En la medicina natural, la ortiga se ha aprovechado como complemento para combatir el estreñimiento, ya que, al parecer, ayuda a estimular la eliminación de las heces.

Ingredientes:

1 taza de agua (250 mililitros).

1 cucharada de ortiga fresca (10 gramos).

Preparación:

Incorporar la ortiga fresca en una taza de agua hirviendo y dejarla reposar hasta que esté tibia.

Pasarla a través de un colador y servirla.

Ingerir una taza de infusión de ortiga 2 o 3 veces a la semana.

Infusión de cilantro

En la cultura popular se ha usado como coadyuvante contra este problema, al igual que contra la inflamación y los gases.

Ingredientes:

1 cucharada de hojas de cilantro (10 gramos).

1 taza de agua (250 mililitros).

Preparación: