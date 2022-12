Estudio asegura que este alimento sí funciona para combatir el estreñimiento. ¿Cuál es?

Tua Saúde, a través de la nutricionista Tatina Zanin, asegura que la ciruela es una fruta que tiene muchas propiedades para combatir el estreñimiento, ya que está compuesta de fibras, considerada un laxante natural.

Uno de sus componentes predilectos es la pectina, que puede estimular el tránsito intestinal, ayudando a eliminar algunos minerales perjudiciales para el cuerpo que se encuentran en algunos alimentos orgánicos.

Según el National Institute of Diabetes and Digestives and Kidney Diseases, el estreñimiento “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana” siendo la evacuación difícil e incluso dolorosa.

En la mayoría de los casos el autocuidado es la mejor solución. Sin embargo, el estreñimiento se puede complicar, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud, ya que el sangrado y otros signos agudos deben recibir atención médica.

Es importante mencionar que lo laxantes son usados para contrarrestar el estreñimiento que como la ciruela o la papaya pueden ser naturales, pero existen otros que no lo son, y son nocivos para el organismo.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, una sobredosis de laxantes es la ingesta excesiva de estos productos prescrita por un médico que puede ser, en algunos casos, accidental y en otros tantos, voluntaria.

Entre los signos descritos, se encuentran los dolores estomacales, la diarrea, las heces con sangre, el mareo, los vómitos, los desmayos, y la dificultad para respirar, por ejemplo.

Aunque se puede ver inofensivo el consumo de laxantes, la entidad señala que los que contienen magnesio, pueden provocar un estado de coma, colocando en riesgo la vida de una persona.

La ciruela es un alimento con vitaminas y minerales buenos para los huesos. - Foto: Getty Images/Image Source

La ciruela como laxante

La función laxante de la ciruela la corrobora Harvard Medical School, que explica que en un estudio publicado en The American Journal of Gastroenterology, se analizaron 84 personas con diagnóstico de estreñimiento crónico, donde algunos consumieron por lo menos una taza de jugo de ciruela natural, mientras otros bebieron un placebo por ocho semanas.

A la tercera semana, quienes consumieron jugo de ciruela informaron una mejoría en su afección, teniendo las heces más blandas; para la séptima semana aseguraron que el estreñimiento había disminuido. Es entonces que los componentes de la ciruela como lo son el sorbitol, la fibra dietética y los polifenoles colaboraron para mejorar el tránsito intestinal.

Es importante mencionar que cuando se consume una cantidad no moderada de esta bebida puede inducir a los gases intestinales y la diarrea.

Las ciruelas frescas tienen una serie de propiedades importantes para la salud de las personas. - Foto: Getty Images/Image Source

Otros beneficios del consumo de ciruela

Es entonces que el consumo regular de ciruela puede traer otros beneficios al cuerpo, como:

Reducir el colesterol: gracias a la fibra que posee, tiene la capacidad de absorber la grasa de los alimentos, y por ende, disminuir la sustancia cerosa que se acumula en las arterias (colesterol), reduciendo las probabilidades del desarrollo de enfermedades que afectan el corazón.

Controlar la diabetes: la Organización Mundial para la Salud (OMS) explica que “la diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores”, que consiste en la no producción de insulina del páncreas y/o la resistencia de las células a ella.

Es entonces que, al igual que el colesterol, la pectina presente en la ciruela, absorbe la glucosa que se obtiene a través de los alimentos, evitando así, el desarrollo de diabetes.