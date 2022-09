Estudio: la cantidad de personas con diabetes tipo 1 se duplicaría para 2040

En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina.

Un estudio publicado en la revista The Lancet Diabetes & Endocrinology señaló que 8,4 millones de personas viven con diabetes tipo 1 (DT1) en todo el mundo, con datos a 2021, y prevé que esta cifra aumente entre 13,5 millones y 17,4 millones de personas para el año 2040.

“Dado que se prevé que la prevalencia de personas con DT1 aumente en todos los países hasta 17,5 millones de casos en 2040, nuestros resultados advierten sobre las implicaciones negativas sustanciales para las sociedades y los sistemas de atención médica”, afirmaron los expertos, cuya labor realizan en la Universidad de Sydney (Australia).

Los investigadores compararon datos sobre la prevalencia de DT1 en niños, adolescentes y adultos en 97 países, junto con datos de incidencia a lo largo del tiempo de 65 países y datos de mortalidad de 37, para predecir la incidencia, prevalencia y mortalidad de diabetes tipo 1 en 2021 para 201 países, con proyecciones de prevalencia futura hasta 2040.

En 2021, el modelo estimó que 8,4 millones de personas en todo el mundo vivían con diabetes tipo 1 y, de ellos, el 18 % tenía menos de 20 años, el 64 % tenía entre 20 y 59 años, y el 19 % tenía más de 60 años. Por lo tanto, estos resultados revelaron que cada año se diagnostican numéricamente más adultos que niños, con una edad media de diagnóstico de 32 años.

“Nuestros hallazgos enfatizan en la necesidad urgente de mejorar la vigilancia y la recopilación de datos sobre la incidencia, prevalencia y mortalidad de la DT1 en poblaciones adultas, un área donde los datos son especialmente escasos”, aseveraron los expertos.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

Las estimaciones del modelo sitúan las muertes globales por diabetes tipo 1 en 175.000 en 2021 y, de estas, 35.000 o el 20 % se atribuyeron a la falta de diagnóstico, de las cuales 14.500 se produjeron en el África subsahariana y 8.700 en el sur de Asia.

Los investigadores estiman que 3,1 millones de personas adicionales habrían estado vivas en 2021 si no hubieran muerto prematuramente debido a una atención subóptima de la diabetes tipo 1, mientras que otras 700.000 personas aún estarían vivas si no hubieran muerto prematuramente debido a la falta de diagnóstico.

Asimismo, la prevalencia proyectada en 2040 proporcionada por el modelo fue de 13,5 millones a 17,5 millones de personas, y se predijo que los mayores aumentos relativos ocurrirían en los países de bajos ingresos y medianos. Las estimaciones conservadoras sitúan el aumento relativo en el número de personas que viven con DT1 para 2040 en comparación con 2020 en un 66 %.

El portal de la Biblioteca de Salud y Medicina de EE. UU., Medline Plus, explica que, cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) se encuentran elevados; el cuerpo obtiene este compuesto por medio de lo que consume a diario.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, destaca el medio.

*Con información de Europa Press.