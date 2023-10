Expertos de Harvard revelan cuáles son los alimentos antiinflamatorios

La inflamación, un mecanismo de defensa del cuerpo para proteger y reparar tejidos dañados, puede convertirse en un problema de salud si se vuelve crónico. A menudo, esta inflamación crónica, también conocida como inflamación silenciosa, no presenta síntomas en las primeras etapas. Por esta razón, adoptar un estilo de vida antiinflamatorio es esencial para prevenir este problema a largo plazo.

Los alimentos antiinflamatorios son aquellos que no sobrecargan el páncreas durante la digestión, evitando la producción excesiva de insulina para equilibrar los niveles de azúcar en sangre y facilitando la digestión de grasas y proteínas. Estos alimentos suelen ser ricos en antioxidantes, fibra y omega-3.