Los batidos sirven para aumentar de peso, esto dice una experta

En internet se suelen encontrar un sinfín de recetas de batidos que aseguran que por medio de su ingesta se puede ganar peso o masa muscular. Algunos aclaran que estos surten efecto siempre y cuando la persona haga ejercicio o actividad física de peso y resistencia; y a su vez consuman otro tipo de alimentos que les permita la agencia de peso de manera sana y equilibrada.

Antes el auge de los batidos, SEMANA consultó con Diana Milena Rojas, nutricionista, dietista funcional y directora de nutryfit quien dio su punto de vista acerca de los batidos para aumentar de peso.

Hay que empezar por entender que las causas que están llevando a un paciente a no poder aumentar de peso, pueden ser diversas; por lo que es crucial contar con la aprobación de un profesional de la salud, quien indague las causas y con base a esto, diseñe un tratamiento adecuado para cada paciente, entendiendo las causas que no lo dejan subir unos kilos en la balanza.

“La idea es siempre ir al alimento real, aumentando la densidad calórica, más no que un batido verde me vaya a subir de peso o me dé facultades extras. Muchas veces se utilizan (batidos) como medio de limpieza hepática y cosas de esas, pero siempre es importante mirar exámenes de laboratorio, hacerse chequeos generales para revisar como está el metabolismo para saber si hay una causa más allá que no necesariamente tenga que solucionarse con batidos naturales, sino que también haya un manejo de suplementación, reequilibrio de nutrientes y vitaminas deficientes, combinación de alimentos adecuados, pero no simplemente que sea un batido como tal”.

La decisión en torno a lo que se consume a diario es clave en el plan de subir de peso. | Foto: Getty Images

La profesional mencionó que según su concepto médico es mejor comer siempre comida real. Ante esto, SEMANA le indago cuáles son los alimentos que debe priorizar una persona que desea aumentar de peso de manera sana y a su vez mantener esta ganancia de kilos con el tiempo.

Antes de mencionarlos es importante aclarar que la profesional hace algunas recomendaciones grosso modo; por eso, cada paciente debe consultar con un profesional, puesto que su caso no es igual a los otros y antes de diseñar un plan de alimentación es pertinente que se conozcan las causas detrás del bajo peso.

“La idea no es excluir alimentos, no hay alimentos buenos o malos. Lo que muchas veces hacemos es que en las mismas preparaciones seleccionamos alimentos que no son adecuados. Todos los grupos de alimentos son importantes: proteínas en primer lugar, después siguen las grasas, ya las grasas no son tan malas como las pintaban antes, necesitamos grasas para el transporte de vitaminas y nutrientes. Por ejemplo, manejar el aguacate, que es un alimento predilecto, es muy versátil para las preparaciones que se pueden tener en el día. Proteínas: carne, pollo, pescado”.

Las proteínas son cruciales en medio de un proceso para subir de peso. | Foto: Getty Images

La nuticionista también da alternativas que pueden llevar a cabo los pacientes que llevan una dieta vegana o vegetariana y que quieren aumentar de peso.

“Ahora hay mucha tendencia hacia las dietas veganas y vegetarianas que no quiere decir que no sean saludables si son orientadas de la forma adecuada, entonces; por ejemplo, la mezcla de granos con arroz hace que tenga todos los aminoácidos completos de una proteína como si fuera la carne o el pollo. Las frutas son ideales para distribuirlas en los tiempos adecuados, las verduras son a libre consumo y le aportan fibra al intestino para que esté sano. Los carbohidratos no se deben satanizar, pero la idea es que se consuman en las porciones adecuadas, en cada tiempo de comida”.

Además, “la idea es distribuir entre proteína, verdura y tener un carbohidrato pequeño. Además, estimular el consumo de agua, no de bebidas azucaradas, porque el azúcar es uno de los promotores número uno de inflamación de todo el metabolismo; y por eso, su consumo, puede afectar la ganancia de peso en los pacientes a los que se les dificulta este proceso”.