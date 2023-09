Tres hábitos que hacen subir de peso sin que la persona se dé cuenta

No todas las dietas sirven para todos, por eso, se requiere de una asesoría especializada y personalizada, donde se tendrá en cuenta la edad del paciente, los kilos que debe reducir, sus condiciones de salud en general; es decir, si padece de alguna enfermedad relevante o no. El profesional idóneo para diseñar un plan de alimentación adecuado para cada persona es un nutricionista.

Hábitos que fomentan el aumento de peso

Algunas personas pese a los esfuerzos no logran disminuir el peso que necesitan para lograr un índice de masa corporal adecuado (IMC), y esto puede deberse a algunas malas prácticas que serán mencionadas a continuación.

Falta de planificación

La profesional explicó que la falta de planificación en las comidas puede hacer que una persona por el afán opte por escoger lo primero que este a su alcance; la mayoría de veces lo primero que se suele consumir no es un alimento o producto saludable. La persona que está en un proceso para bajar de peso debe entender que esto no solo mejorará su figura, el punto radica en que si no baja de peso su vida puede estar en riesgo.