Esta es la cantidad de frutas que debe consumir un paciente con diabetes, según un experto

“Cuando se consume la fruta entera sin modificar su matriz, estudios han demostrado que incluso las personas con diabetes pueden ingerir frutas obviamente con moderación, la moderación es que no sean más de dos o tres al día y en porciones pequeñas . De hecho, un gran estudio realizado en China encontró que las personas con diabetes que consumían frutas de forma regular tenían un mejor control en su glicemia ”.

En medio de esto pueden surgir dudas, algunos portales mencionan que determinadas frutas no deben consumirse cuando una persona tiene diabetes, el doctor Rosero desmiente esta afirmación y menciona que “ los pacientes con diabetes si pueden ingerir cualquier tipo de frutas . Aquella clásica restricción de algunas, por el famoso índice glucémico o la capacidad de hacernos subir el azúcar, realmente en los últimos años ha sido reevaluado y debatido, el punto va en no excedernos en las cantidades ”.

“Por supuesto, hay algunas horas en las que va mejor la fruta, por ejemplo, una persona con diabetes no debería empezar su día con fruta, puede comerla después del desayuno y en la noche, por supuesto, no es una hora para la cual nuestro cuerpo esté adaptado metabólicamente para asimilar alimentos, incluso frutas. Es mejor no consumirlas en las noches, mencionó a SEMANA.