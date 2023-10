¿Cómo saber rápidamente si se sufre de diabetes?

¿Qué síntomas aparecen a partir de la diabetes?

Los síntomas más comunes referentes a esta enfermedad, son una gran sensación de sed constante, orinar de manera demasiado frecuente, poseer vista borrosa, o fatiga extrema, mientras que en caso de que estos no sean tratados de manera adecuada, según la National Library of Medicine , se pueden presentar otros daños concretos, como por ejemplo, ceguera, amputación de extremidades, insuficiencia renal o incluso enfermedades vasculares y cardíacas, por lo que puede llegar a ser considerada como un factor de riesgo más añadido para ciertas enfermedades.

Según explica el portal, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, una forma rápida y eficaz para poder conocer con exactitud si se padece de diabetes, es a partir de una prueba de diagnóstico de esta misma enfermedad. Esta fuente asegura que es clave que el ser humano no se diagnostique a sí mismo este tipo de daños, sino que, por el contrario, se sujete a los exámenes necesarios.