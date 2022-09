Gastritis: la bebida natural que ayuda a controlarla

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, la gastritis ocurre cuando el revestimiento del estómago se hincha o inflama. Esta condición puede ser aguda, extendiéndose por un periodo corto, o crónica, durando varios meses o incluso años.

Dentro de las causas más comunes de la gastritis figuran el consumo excesivo de alcohol, infecciones en el estómago y reacción a ciertos medicamentos. Otras causas menos comunes son los trastornos autoinmunitarios, el reflujo biliar, estrés e infecciones virales.

MedlinePlus anota que hay casos en los que las personas con gastritis no presentan ningún síntoma, sin embargo, se puede experimentar ausencia de apetito, náuseas y vómitos, dolor en la parte superior de abdomen.

En casos más graves, cuando la gastritis causa sangrado en el revestimiento del estómago, los síntomas pueden incluir heces negras y vómito con sangre o materia fecal con aspecto de café molido. Ante un escenario similar, es recomendable acudir a un especialista médico para obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.

Ante cualquier señal de alarma, es conveniente acudir a un médico para examinar el caso. - Foto: Getty Images

¿Cómo controlar la gastritis naturalmente?

De acuerdo con el portal especializado Mejor con Salud, existen algunas medidas que las personas con gastritis pueden tomar desde casa para controlar su condición. En primer lugar, destaca que se debe priorizar el consumo de agua sobre cualquier otra bebida ya que ayudará a que el cuerpo elimine toxinas al mismo tiempo que controla el dolor y la sensación de pesadez estomacal.

No obstante, se trata de un alivio momentáneo, por lo que el consumo de agua no se configura como un tratamiento que reemplace el concepto médico. De igual manera, el portal citado advierte que no se debe abusar en la ingesta de agua, pues “el nivel de acidez en el organismo puede desequilibrarse, empeorando la gastritis”.

Otra recomendación para las personas con gastritis es evitar los alimentos que generan inflamación, los cuales incluyen productos procesados, gluten, alimentos ácidos, lácteos, dulces, picantes y alcohol.

Información del portal Medical News Today, indica que como parte de la dieta es importante eliminar las comidas abundantes y con muchos carbohidratos porque esto exige demasiado al sistema digestivo y agrava la gastritis. Lo recomendable es consumir comidas pequeñas de manera regular para facilitar el proceso digestivo.

En el marco de una dieta indicada, el ajo sería un aliado para cuidar el estómago. “Una investigación sugiere que el extracto de ajo ayudaría a reducir los síntomas de gastritis. Triturar el ajo crudo y comerlo también funcionaría bien”, precisa la citada fuente.

Si a una persona no le gusta el sabor del ajo crudo, es aconsejable picarlo y comerlo con una cucharada de mantequilla de maní o envuelto en un dátil deshidratado, para facilitar su ingesta.

Otra opción casera para hacerle frente a los síntomas de la gastritis es consumir probióticos, pues estos alimentos contribuyen a mejorar la digestión y estimular las deposiciones. Los suplementos probióticos introducen bacterias buenas al tracto digestivo, lo que ayuda a detener la propagación de la H. pylori. Algunos de los alimentos que contienen estas sustancias son el yogur, kimchi, col fermentada y kéfir.

No al cigarrillo y a los analgésicos en exceso

Por otro lado, fumar puede dañar el recubrimiento del estómago de una persona, al igual que demasiados analgésicos de venta libre, como la aspirina o el ibuprofeno. En el caso particular del cigarrillo está muy relacionado con la posibilidad de padecer cáncer de estómago, explica Medical News Today.

Una última recomendación natural para hacerle frente a la gastritis es tratar de evitar altos niveles de estrés, el cual también se ha relacionado con esta afección. Algunas de las técnicas para controlarlo son: masajes, meditación, yoga y ejercicios de respiración.