Glucosa alta: desayunos nutritivos para bajar los niveles de azúcar, así se preparan

El desayuno es una de las comidas fundamentales para los pacientes con diabetes. El portal Medical News Today detalla una alimentación recomendada para estas personas, la cual se debe complementar con ejercicio.

Por un lado, indica que no todas las opciones de desayunos contienen los nutrientes necesarios, debido a que están producidos a partir de carbohidratos procesados y azúcares, factores que alteran en peor manera los niveles de azúcar en la sangre. Adicionalmente, los pacientes con diabetes tipo 2 que requieren controlar su peso, deben eliminar esta clase de alimentos de su alimentación.

Una de las consecuencias de la diabetes es la posibilidad de aumentar el riesgo de padecer hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Es por ello que, alimentos como los mencionados anteriormente, son contraproducentes y complican más a los pacientes. No deben ser ni siquiera contemplados para consumir.

Los productos hechos a base de azúcar son negativos para los diabéticos. - Foto: Getty Images

Así como hay productos negativos, la otra cara de la moneda muestra que hay unos positivos para la diabetes, altos en grasa saludables principalmente. Una sugerencia que plantea Medical News Today es que aquellos pacientes modifiquen sus desayunos tradicionales por unos mejor balanceados, sin perder el sabor y la sensación de satisfacción al ingerirlos.

Los mejores desayunos son aquellos altos en fibra, pero bajos en azúcares agregadas, carbohidratos y sal. Además, están compuestos por nutrientes que proporcionan la sensación de saciedad, reduciendo el impulso de los pacientes a consumir bocadillos o dulces entre comidas por la ansiedad. Sin más preámbulo, los alimentos recomendados son los siguientes:

Batidos

Los jugos prefabricados con frecuencia contienen azúcar agregada que es absorbida con facilidad por el organismo y edulcorantes artificiales, dos enemigos para la insulina, bacterias intestinales y la diabetes en general. Es preferible reemplazarlos con batidos caseros, los cuales ofrecen el sabor de fruta, pero proporcionando nutrientes saludables no presentes en los jugos prefabricados.

Como tal, las ventajas de los batidos son: En primer lugar, le ofrecen al organismo fibra, la cual está presente en la espinaca, col rizada y aguacate. Además, si se mezcla con avena o semillas (chía o linio), arándanos, plátanos, manzanas o duraznos congelados; el batido tendrá azúcar que no pone en riesgo al paciente.

Los batidos caseros son una excelente recomendación para el desayuno. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La fibra es importante, en especial la presente en cereales, debido a que reducen la absorción de la glucosa y contribuye a un control efectivo de los niveles de azúcar en la sangre. Asimismo, cumple la función de reducir la digestión de los carbohidratos. En caso de que la proteína del batido no sea suficiente, la sugerencia es agregarle media taza de yogur griego bajo en grasa.

Avena

La avena es un superalimento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El segundo producto es la avena, la cual se caracteriza por ser rica en fibra, generando que reduzca la absorción de azúcar en la sangre, facilitando la digestión y reduciendo la sensación de hambre. Aparte de esto, el cereal también tiene carbohidratos, vitaminas (A y B) y folato.

A partir de estas especificaciones, Medical News Today indica que se puede mezclar con frutas secas o canela, para agregarle sabor en lugar sin la necesidad del azúcar. Las almendras y nueces son otros complementos que le dan textura, proteína y grasas omega al desayuno con avena.

Huevos

Otra alternativa para un desayuno saludable son los huevos, en especial bajo su presentación cocida, debido a que contienen bajos niveles de colesterol y, por consiguiente, reducen las posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares. No obstante y a diferencia de los otros alimentos, este no cuenta con mucha grasa saturada, lo cual es indispensable para la salud del corazón. Aunque no por eso no son recomendados para los pacientes con diabetes.

El huevo es el tercer alimento sugerido para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

Con base a la información del estudio Dietary Guidelines for Americans 2015-2020, hombres entre 42 y 60 años consumieron huevo con frecuencia, generando que el 38% tuviese menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. La razón fue que este alimento proporciona nutrientes esenciales que fortalecen la salud en general, pero reemplazan a los productos dañinos y mejora la ingesta mesurada de carbohidratos.