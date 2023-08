Glucosa alta: dos frutas que ayudan a bajar el azúcar en sangre

No obstante, los niveles altos de glucosa son perjudiciales para la salud que suelen guardar relación con la diabetes . Pero, se debe aclarar que según la enciclopedia médica, a través de su servicio en línea, estos índices elevados pueden ser resultado también del consumo de medicamentos, cirugías o traumatismos.

“La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.