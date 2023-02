Glucosa alta: el fruto que ayuda a bajar el azúcar en la sangre y reducir la necesidad de insulina

La glucosa es una sustancia necesaria en la sangre, así como también algunas grasas, y no en exceso, porque ello conllevaría a un problema de salud y sería el mismo organismo quien ya no pudiera tratarla al interior. De acuerdo con Medline Plus, la glucosa es el azúcar que hay en el cuerpo, la principal fuente de energía, ya que está en cada célula y proviene de los alimentos que se incluyan en la dieta diaria.

Expertos señalan que hay un orden a la hora de comer los alimentos para que no se disparen los niveles de azúcar en la sangre. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Sin embargo, el consumo desmedido de productos cargados de azúcares y tener malos hábitos como el sedentarismo tiene una consecuencia que afecta el organismo y con el paso del tiempo lo deteriora más y más. La diabetes se genera con el paso del tiempo y, actualmente, es una de las enfermedades que más sufren las personas en el mundo.

Según explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la diabetes es “una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”. Además, añade que con el paso del tiempo una diabetes no controlada daña gravemente distintos órganos y sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y vasos sanguíneos.

Entre tanto, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés), asegura que la diabetes afecta a una de cada cuatro personas mayores de 65 años de edad en Estados Unidos. Asimismo, entre el 90 % y 95 % de los casos en adultos corresponden a la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 el cuerpo no puede producir o usar bien la insulina presente.

El Ozempic es recetado para tratar adultos con diabetes tipo 2 que se usa una vez a la semana. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para tratar este problema de salud, es importante acudir al médico para determinar el tratamiento a seguir según la condición del paciente. Del mismo modo, es crucial mantener una buena alimentación para poder reducir la glucosa en sangre y reducir la necesidad de insulina. Por ello, la revista Mejor con Salud destaca la importancia del consumo de higo, un fruto de gusto dulce que muchas personas disfrutan en las meriendas o de postre.

La Asociación 5 indica que el higo, al igual que el plátano, son frutas ricas en hidratos de carbono, que se pueden consumir por la mañana en el desayuno y que ayudan a ganar energía para llevar a cabo todas las tareas del día. También aclaran que “aunque el contenido proteico no es alto (no llega a 1 gramo de proteína por 100 gramos de fruta), presenta todos los aminoácidos esenciales”.

El higo es una fruta que ayuda a reducir la presión arterial y a prevenir problemas cardiovasculares. - Foto: Getty Images

Ahora bien, un estudio de la Universidad de Cuenca, indica que “una fruta de 250 gramos proporcionará unas 1300 calorías y alrededor 12 gramos de proteínas” y con ello, “el fruto fresco está compuesto por un 80 % de agua y un 12 % de azúcar. Una vez seco, estas proporciones varían fuertemente a menos de un 20 % y más de un 48 %, respectivamente. Sus características nutricionales se potencian una vez secos”.

Beneficios del higo

Previene la diabetes: el higo es un alimento que contiene azúcares naturales; sin embargo, las personas que lo consumen con regularidad pueden presentar niveles de azúcar en la sangre más controlados, en comparación con quienes no lo consumen. Pero no solo la fruta es beneficiosa para la salud, también sus hojas se destacan por reducir la necesidad de insulina. Antes de consumir este superalimento se debe consultar con un especialista en salud para evitar contraindicaciones.