Glucosa alta: el superalimento que ayuda a bajar el azúcar en la sangre y controlar la diabetes

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, el azúcar en la sangre, también denominado glucosa, proviene de los alimentos que la persona consume en su día a día y se convierte en su principal fuente de energía.

La enfermedad que se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en la sangre es la diabetes. No obstante, una persona que no padezca esta afección también puede tener problemas de salud si los niveles de azúcar en su sangre son muy bajos o muy altos. En este sentido, es importante mantener hábitos saludables, como una dieta balanceada y ejercicio, para regular la glucosa.

Según reseña el portal Vida y Salud, el consumo de algunas legumbres contribuye a mantener bajo control la diabetes tipo 2, la forma más común de esta enfermedad crónica.

Un estudio de la Universidad de Toronto, publicado en la revista Archives of Internal Medicine, asignó al azar el consumo diario de una taza de legumbres o de productos de trigo integral a un grupo de 121 pacientes de diabetes tipo 2.

Luego de tres meses, los investigadores encontraron que los participantes que consumieron las legumbres experimentaron una disminución en su glucemia, es decir, el nivel de azúcar en la sangre.

Es importante mantener bajo control los niveles de azúcar en la sangre para prevenir afecciones de salud. - Foto: Getty Images / imran kadir photography

La presión arterial fue otra medición que se vio beneficiada ante el consumo de legumbres, comparando los resultados con quienes recibieron productos de trigo.

Si bien la investigación no es concluyente respecto a los efectos de las legumbres sobre el índice glucémico y la presión arterial de las personas, los resultados del estudio mostraron puntos a favor. Al parecer, el contenido de proteína, fibra y minerales en estos alimentos serían los que benefician los niveles saludables de estas sustancias en el organismo.

En línea con los resultados de la investigación, el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos sostiene que “consumir más legumbres como parte de una dieta saludable puede ayudar a bajar el azúcar en la sangre y la presión arterial”.

“Los fríjoles y las legumbres contienen antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular y a combatir enfermedades y el envejecimiento. La fibra y otros nutrientes benefician el aparato digestivo y pueden incluso ayudar a prevenir los cánceres digestivos”, detalla MedlinePlus.

El frijol es una de las legumbres más comunes. - Foto: Getty Images

¿Cómo preparar correctamente las legumbres?

La fuente consultada expone en su sitio web el paso a paso para preparar las legumbres y aprovechar al máximo sus beneficios, en este caso, para mantener bajo control el nivel de azúcar en la sangre.

Las legumbres pueden agregarse a cualquier comida, para el desayuno, el almuerzo o la cena. Una vez cocidas, se pueden comer calientes o frías. La mayoría de los granos secos (excepto guisantes y lentejas) hay que enjuagarlos y remojarlos antes de cocinarlos.

Enjuagar los fríjoles en agua fría y sacar cualquier guijarro o tallo.

Cubrir los fríjoles con tres veces su cantidad en agua.

Remojar durante seis horas.

Los altos niveles de glucosa en la sangre pueden ser nocivos para la salud. - Foto: Getty Images

Ajo y canela para equilibrar los niveles de glucosa

Según recoge el portal GastroLab, existen opciones naturales que contribuyen a regular los niveles de glucosa en la sangre. No obstante, vale mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %. Así mismo, este tipo de tratamientos no sustituyen bajo ningún concepto la perspectiva médica.

Dicho esto, una de las opciones sugeridas por el citado portal es el té de ajo, cuyo consumo es asociado a la reducción del colesterol, desintoxicación del cuerpo y estimulación para las defensas. Además, se dice que ayuda a combatir la hipertensión.

Por su parte, el portal especializado Mejor con Salud destaca que el ajo “contiene un compuesto llamado alicina, el cual ha demostrado ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos”.

El té de canela es otra opción popular a la hora de reducir los niveles de glucosa en la sangre. Además, ayuda a depurar aparato digestivo, eliminando las bacterias, contribuye a reducir síntomas como las náuseas y el mareo, evita la formación de gases, reduce los niveles de colesterol, entre otros beneficios.

El ajo tiene una serie de componentes favorables para la circulación sanguínea. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Preparación del té de ajo con canela

Ingredientes:

Tres dientes de ajo molidos.

Dos rajas de canela.

500 mililitros de agua

Miel al gusto.

Procedimiento:

En una olla, hervir el agua a fuego medio.

Una vez alcance su punto de ebullición, bajar la temperatura al mínimo y agregar tanto la canela como el ajo molido.

Dejar que infusione durante 15 minutos.

Retirar del fuego y colar la bebida.

Agregar el toque de miel para endulzar y está lista para beber.

Aunque la medicina tradicional asocia este tipo de infusiones naturales al alivio de algunos síntomas, es pertinente acudir a un médico especializado para obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.